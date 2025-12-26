玉山攜兩廳院辦耶誕音樂會

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山文教基金會攜手國家兩廳院舉辦《冬日舞步》耶誕音樂會，玉山銀行資深協理陳勸仁（後排左三）與國家兩廳院藝術總監劉怡汝（後排右三）共同合影。玉山銀行／提供
玉山文教基金會長期支持共融理念與表演藝術，攜手國家兩廳院共同推動「輕鬆自在場」，透過降低燈光與音量、提供降噪耳機與紓壓物等體驗，打造多元友善的觀賞環境。24日在國家音樂廳舉辦「玉山文教基金會輕鬆自在場《冬日舞步》」耶誕音樂會，邀請新北市八里國小、屯山國小及二橋國小共235位玉山圖書館學校師生走進劇場，在舒適無壓力的氛圍中感受表演藝術的魅力。

玉山文教基金會表示，藝術教育是培養孩子創造力與人文素養的重要基石。深信美感教育能啟發孩子觀察、想像與表達的能力，看見他們在劇場中閃亮的眼神與專注的神情，是基金會推動文化藝術教育最具意義且珍貴的回饋。透過「輕鬆自在場」與「藝術零距離計畫」，基金會致力於讓資源不足及偏鄉地區的孩子能親身走進劇場，打造屬於孩子的第一段劇場記憶。國家兩廳院藝術總監劉怡汝也開心的提到，輕鬆自在場的核心在於「共融與尊重」，特別感謝玉山文教基金會長期以來的投入與支持，讓藝術不僅留在舞台，更走進孩子與社會的生活日常。

本次演出節目《冬日舞步》以冬季、耶誕與舞蹈為主題，由管風琴、鋼琴與打擊樂合奏多首風格多元的經典曲目，包括柴可夫斯基《睡美人圓舞曲》、神秘的《糖梅仙子之舞》、熱情的《俄羅斯舞曲》，以及德布西《小組曲》中輕快的《芭蕾舞曲》，並帶來蕭士塔高維奇《第二號圓舞曲》的濃厚俄式爵士風情。音樂會最後以《聖善夜》、《以馬內利懇求降臨》、《普世歡騰》等經典耶誕樂曲，為年末獻上平安與祝福，引領孩子在音樂旅程中感受共融與關懷。

自2015年起，玉山透過實際行動與國家兩廳院連續11年攜手推動共融藝術，已舉辦超過30場演出活動，陪伴逾七千名學生走進劇場。展望未來，玉山表示，將持續讓「輕鬆自在場」與藝術教育的力量走進更多人群，願每一次的劇場體驗，成為孩子心中亮起的一束光，陪伴成長，也讓藝術持續在生活裡悄悄綻放。

