香港債券基金上架不到半個月就下架 銀行提高警覺

私人銀行業者近來高度關注一檔在香港才剛上架、就馬上下架的債券基金，市場議論紛紛，該基金恐因踩到監管紅線才下架。由於台灣許多高資產大戶都會購買境外債券基金，這也使得銀行更提高警覺，尤其是私募信貸等商品。

這檔剛上架、就立刻下架的基金是「匯豐環球投資基金 ICAV ─ 入息優勢債券基金」，在香港向零售客戶推出，宣稱結合傳統固定收益與「另類信貸」，包括：私募信貸、大型銀團貸款&證券化資產等，屬高度結構化的另類信貸產品，而非一般傳統債券基金。港元類別入場費約1萬港元，設有「月月派息」類別，目標派息水準約年化8厘。

據銀行業者側面了解，這檔基金短短一周內就被緊急下架，主要原因就是踩到了監管機構對於「零售投資人接觸非流動性資產」的紅線。

一家金融業高層認為，這個產品是因為包裝設計上的資產錯配，以及銷售對象不當，才會被要求下架。

金融業高層指出，這檔基金12月中旬正式推出，以結合傳統固定收益債券與另類信貸資產，例如證券化信貸、上市與私募信貸工具為策略，目標在於提供相對吸引力的收益，如每月派息給投資者。基金採取約2-3.5年短存續期配置，並保持平均投資級評級配置。

這位高層分析，私募信貸本質上是「非流動性資產」，通常需要幾個月甚至幾年才能變現，然而，匯豐將其包裝成「每日和每周可申購贖回」或是「月配息」的零售基金，這讓香港監管單位出手喊卡，因為這種「底層資產非流動 和基金提供高流動性」的錯配，類似房地產基金爆雷的邏輯，是監管機構最忌諱的風險點。

此外，除了資產錯配疑慮之外，這個產品也有不當銷售疑慮。該高層指出，該基金主打入息優勢（Income Advantage）和大約8%的高配息，這種行銷話術極易吸引追求穩定收益的退休族群，但實際上其風險等級遠高於普通債券基金。

這位金融業高層更示警，美國監管機構於2025年底撤銷「6倍槓桿放貸指引」，這項重大金融政策鬆綁將使得更多信貸成為基金底層資產，也就是說，未來會有更多類似匯豐銀行的這檔基金被包裝出來。

金融高層指出，「6倍槓桿放貸指引」這項規定主要是應對2008年金融危機而設立的限制，長期以來束縛了銀行在槓桿收購市場的貸放能力，導致數兆美元資金流向缺乏監管的私募信貸影子體系；而隨著美國的政策鬆綁，未來將有更多高風險貸款重回銀行體系，再重新包裝賣給投資人，這也將成為金融業風險管理的重大考驗。