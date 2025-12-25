快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
中央銀行再度駁斥外界關於「新台幣匯率遭低估」的相關說法。示意圖。圖／聯合報系資料照片
新台幣真的被低估？中央銀行再度駁斥外界關於「新台幣匯率遭低估」的相關說法，強調部分媒體及學者以實質有效匯率指數（REER）下滑，認定新台幣被低估，忽略物價因素，論述並不完整。REER可以反映出口的價格競爭力，但不宜做為衡量均衡匯價的指標。

央行指出，近日有媒體引述國外學者看法，認為台灣出口持續成長，匯率不應長期走貶，並以目前新台幣REER較1995年下滑近20%作為低估證據，主張台灣購買力不應低於1995年水準，甚至建議應有序過渡至更強勢貨幣。相關論點亦與《經濟學人》日前評論新台幣匯率的內容相近。

對此，央行說明，依國際清算銀行（BIS）編製的數據，截至2025年10月，新台幣名目有效匯率指數（NEER）較1995年實際升值9.6%，顯示新台幣在外匯市場供需下，整體仍呈現升值趨勢。

至於REER下滑18.9%，央行強調，主因並非匯率遭人為壓抑，而是台灣長期維持低且穩定的通膨水準，物價漲幅相較主要貿易對手國低35.2%，在經物價平減後，使REER出現下降，反而反映台灣實質購買力提升。

央行進一步說明，NEER為新台幣對主要貿易對手國貨幣匯率的加權平均，REER則是在NEER基礎上，扣除國內外相對物價變化後的指標。單以REER變動，作為匯率是否被低估的判斷，並不周延。

央行強調，台灣相對主要貿易對手國的購買力持續上升，並不存在購買力低於1995年水準的情況，新台幣匯率並無被低估問題。

新台幣真的被低估？央行重磅反擊：這個指標被誤用了

新台幣真的被低估？中央銀行再度駁斥外界關於「新台幣匯率遭低估」的相關說法，強調部分媒體及學者以實質有效匯率指數（REER...

亞幣全漲 人民幣升破7

亞洲主要貨幣除印度盧比以外24日兌美元全面升值，彭博亞幣指數則連續第六天上揚，站上三個月新高。其中韓元飆升逾2%，是表現...

防新台幣匯價遭暴力攻擊 央行打禿鷹明定結匯行罰則

為防範新台幣匯價遭禿鷹暴力攻擊，造成外匯市場劇烈波動，中央銀行昨（24）日公布修正《銀行業輔導客戶申報外匯收支或交易應注...

國銀不動產放款占比下滑至25.6% 探九年半低點

金管會公布11月底國銀依《銀行法》72-2條計不動產放款比率25.66%，連續半年走低並續探近九年半新低，僅九家銀行超過...

國票金增資樂天銀行 敲定

國票金控昨（24）日召開董事會，討論旗下樂天銀行增資案及資金來源方式，據指出，原本規劃證券減資案經全體董事同意「撤案」，...

女性刷卡三指標 超越男性

聯卡中心昨（24）日發布近一年我國男女信用卡消費樣態差異分析，結果顯示，近一年女性持卡人在刷卡總金額、刷卡總筆數、消費使...

