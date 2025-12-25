降息預期降溫 短天期公債利率走揚、日圓轉強
近期市場對明年降息的預期降溫，帶動短年期公債利率出現回升，中長天期公債利率則相對持穩，顯示利率曲線結構變化仍以短端調整為主。國泰世華銀分析，若聯準會（Fed）後續重新啟動降息循環，將有助逐步引導公債利率走低，投資布局可聚焦低波動、高信評的固定收益標的，以因應利率不確定性。
⭐2025總回顧
匯市方面，近期英鎊、日圓表現相對強勢，帶動美元指數下探至10月以來新低。日本匯率政策動向再度成為市場關注焦點，日本財務大臣片山皋月日前表示，將針對與基本面不符的匯率波動採取大膽行動，相關談話被市場解讀為不排除進場干預日圓走勢的可能性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言