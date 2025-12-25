降息預期降溫 短天期公債利率走揚、日圓轉強

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

近期市場對明年降息的預期降溫，帶動短年期公債利率出現回升，中長天期公債利率則相對持穩，顯示利率曲線結構變化仍以短端調整為主。國泰世華銀分析，若聯準會（Fed）後續重新啟動降息循環，將有助逐步引導公債利率走低，投資布局可聚焦低波動、高信評的固定收益標的，以因應利率不確定性。

匯市方面，近期英鎊、日圓表現相對強勢，帶動美元指數下探至10月以來新低。日本匯率政策動向再度成為市場關注焦點，日本財務大臣片山皋月日前表示，將針對與基本面不符的匯率波動採取大膽行動，相關談話被市場解讀為不排除進場干預日圓走勢的可能性。

