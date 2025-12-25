防新台幣匯價遭暴力攻擊 央行打禿鷹明定結匯行罰則

為防範新台幣匯價遭禿鷹暴力攻擊，造成外匯市場劇烈波動，中央銀行昨（24）日公布修正《銀行業輔導客戶申報外匯收支或交易應注意事項》，強化銀行責任分工與法規明確性，落實外匯管理制度。

此次修正共涵蓋七項重點，其中最受市場關注的是，針對外資結匯新台幣的申報作業，首度明文納入「結匯行」應負的查核與輔導責任。

央行指出，未來外資辦理結匯時，「結匯行」須查核實際資金用途是否與申報內容一致。若外資申報結匯目的為「投資股票」，實際上卻未投入台股或違反原申報用途，將依《管理外匯條例》相關規定處罰，藉此防堵短期資金藉匯率波動進行套利。

今年5月，新台幣匯價一度因外資資金快速進出出現「暴力升值」，市場質疑有「禿鷹式」資金炒匯。央行當時即召開記者會，強調外資匯入後，保管行應善盡資金管理與申報輔導責任。央行外匯局副局長洪櫻芬昨日表示，此次修正即是將當時說明的原則制度化，並更清楚界定外資保管行與結匯行責任歸屬及法律罰則。

洪櫻芬說明，外資投資台股時，多數情況下保管行與結匯行為同一家銀行，但實務上也存在不同銀行分工情形。此次修正特別新增「結匯行」注意責任，要求其在辦理結匯時，須確認資金用途與申報內容相符。若未善盡查核義務，將依管理外匯條例規定處3萬元以上、60萬元以下罰鍰，情節重大者亦可能面臨進一步處分。

洪櫻芬指出，央行尊重外資依自身投資策略採取T+1或T+2等操作節奏，但前提是資金實際運用須與申報目的相符，不得出現匯入後未投資、再迅速匯出進行匯率套利的行為。