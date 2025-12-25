亞幣全漲 人民幣升破7

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者任珮云林宸誼／綜合報導

亞洲主要貨幣除印度盧比以外24日兌美元全面升值，彭博亞幣指數則連續第六天上揚，站上三個月新高。其中韓元飆升逾2%，是表現最強亞幣，主要是南韓當局表態，不樂見匯價過度疲軟，且外匯市場很快將見到政府強大決心。

南韓央行和財政部24日聯合發布的簡訊表示，過去一到兩周內已多次開會，討論韓元最近疲弱走勢，此外南韓國民年金公團（NPS）據悉已啟動「戰略性」外匯避險操作。韓元應聲勁揚，升幅一度達到2.4%至1,445.51韓元。韓元23日一度貶至1,484.61韓元，逼近2009年以來最低水準。

新台幣匯率昨日升破31.5元，終場以31.48元作收，升值2.8分，成交量12.13億美元。匯銀人士指出，近期新台幣走勢除反映國際美元走弱，也與央行近期放寬匯市交易的「潛規則」有關。

匯銀人士表示，央行對匯市「分散原則」立場並未改變，但已放寬過去對上午10時前交易的限制。亦即在9時開盤後1小時內，銀行或出口商若有較大金額拋匯需求，可依市場狀況彈性調節，不再受到過去非正式限制約束，讓匯市運作更貼近市場機制。

受到美元持續走弱與年末季節性「結匯潮」因素影響，離岸人民幣對美元匯率24日傍晚5時左右一度升穿7關口，最高見6.9999，創下2024年10月以來新高。分析指出，大陸出口仍具韌性，官方仍以擴大內需作為經濟工作重點，明年可能允許人民幣進一步升值。

在岸人民幣昨日16時30分收盤報7.0161，較上一交易日走升126點或0.18%。進入夜盤交易時間後，在岸價進一步走強，最高升至7.0128。

