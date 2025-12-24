匯率會計新制上路！外價金喊拉到1.7兆元 抗台幣13%升壓

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

配合匯率會計政策新制，保發中心研擬拉高外價金的風險涵蓋水準，將風險值（VaR）由現行95%，提高至97.5%甚至99%。依此估算，外價金目標水位將拉高至1.6~1.7兆元，可因應新台幣約12%至13%的升值衝擊。

據9月底統計，整體壽險業在扣除外幣保單後，國外投資的外幣曝險金額高達15.1兆元；若僅以VaR 95%估算，外價金需求約1.5兆元。隨匯率會計新制上路，風險涵蓋標準再拉高，外價金的合理水位勢必同步墊高。

壽險圈估算，若外價金水位可達1.6至1.7兆元，等同將可承受的新台幣升值幅度，從過去約10%，進一步擴大至12%至13%，可抵禦更大的匯率波動風險。

外價金目的是在台幣升值時提供沖抵、保護淨值。壽險業說，水庫夠大，公司才有底氣不必年年砸錢避險。當外價金累積到足以因應VaR 97.5%甚至99%的水準，壽險業才算真正建立起承受匯率波動的「自我保險能力」。

壽險業者也直言，壽險負債多為20至30年期，但市場上可用的避險工具多為一年期短天期商品，必須不斷展期，長期下來避險成本高昂，卻未必能真正移轉長期匯率風險，「花了很多錢，效果卻有限」。

在匯率會計新制下，若將節省下來的避險成本，轉而累積外價金，匯率風險將改由外價金吸收。

即使未來AC部位海外債券陸續到期、碰上新台幣大幅升值，仍可透過外價金沖抵損失；再者，新制採分期攤銷認列匯損，資產並非在同一時間集中到期，也降低一次性匯損爆發的疑慮。

