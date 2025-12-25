凱基壽、全球壽發債籌資

經濟日報／ 記者葉佳華戴玉翔／台北報導

金融業發債籌資一波波，繼富邦人壽23日公告擬發債400億元之後，凱基人壽昨（24）日也公告發行2026年度第一期無擔保累積次順位公司債，發行總額為新台幣100億元；全球人壽昨日董事會也決議，擬發行十年期無擔保累積次順位公司債，發行總額上限為100億元。另外，王道銀行（2897）董事會也通過，擬發行次順位金融債券，發行總額40億元。

凱基人壽表示，2026年度第一期無擔保累積次順位公司債發行總額為100億元，將依發行條件分為甲券及乙券，其中甲券發行金額30億元、發行期間為10年期；乙券發行金額為70億元、發行期間為15年期，而甲券及乙券票面利率均為固定利率，其中，甲券利率為3.75%、乙券利率為3.88%。凱基人壽表示，此次募得價款用途與運用計畫將強化財務結構、充實公司自有資本並提升資本適足率。

另外，全球人壽24日也公告董事會決議擬發行10年期無擔保累積次順位公司債，發行總額上限為100億元新台幣，利率不超過4.5%，視市場行情及客觀情勢於主管機關核准日後一年內一次或分次發行。

全球人壽表示，主要是為強化財務結構和資本適足率，以及接軌新一代清償能力制度（ICS）之自有資本提升，以利公司長期經營與發展。

