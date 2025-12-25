國票金增資樂天銀行 敲定

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導

國票金控（2889）昨（24）日召開董事會，討論旗下樂天銀行增資案及資金來源方式，據指出，原本規劃證券減資案經全體董事同意「撤案」，最後拍板改由票券子公司上繳特別盈餘公積，搭配國票金舉債兩個方式來支應。

⭐2025總回顧

據了解，國票金評估樂天銀行增資的資金來源，原先規劃提案討論透過證券子公司減資，但考量證券減資時程要經證券董事會、臨時股東會及債權人異議期間，且會與股東常會停過戶期間衝突，恐怕緩不濟急，加上減資將影響證券的資本適足率及業務承作能量，最後經全體董事同意，撤回該案。

最終董事會決議通過，改由票券子公司上繳特別盈餘公積，搭配金控舉債兩個方式支應，預估樂天銀行增資的金額將落在30億元之內，因此國票金按原持股比例參與49%，將不會超過15億元。

據了解，旺旺、耐斯、公股三方股東在董事會前，對於資金來源大致已有相當的「共識」，因此三方在該議題的討論過程中，也算是順利，並無反對意見。

據內部評估，若票券子公司特別盈餘公積上繳10億元，金控則預估舉債5億元左右，以目前來看，雖然雙重槓桿比率會上升，但還是處於內部所能控制的標準之內，不至於影響信評。

國票金表示，目前先由金控董事會討論出增資樂天銀行規劃案及增資的資金來源方式，接下來等待樂天銀行明年財報出爐後，將正式提出增資案，同時金控也會配合相關時程，預期完成增資的時間點將落在明年第2季或第3季初。

另外，國票金昨日也代子公司國票金租賃公告法人董事異動，由於國票金副總經理王世熙將從2026年1月8日起擔任樂天銀行董事長，因此國票金也改派國票金租賃的法人董事代表人，將更換為現任國際票券協理洪榮隆，另外，國際票券公司治理主管也更換為現任國際票券副總經理安惠泉。

總經 法人 衝突

延伸閱讀

樂天銀行增資案 國票金董事會撤回證券減資、拍板兩方式支應

金融競爭力論壇／玉山金永續長張綸宇：跨業經營邁向金控2.0

11家金控獲利 可延後公布

全民權證／台積 挑價內外10%

相關新聞

國銀不動產放款比率續探9年半新低 房貸天條壓力消失了嗎？

金管會公布11月底國銀依《銀行法》72-2條計不動產放款比率25.66%，連續半年走低並續寫近9年半新低紀錄，僅9家銀行...

亞幣齊步走揚 新台幣收31.48元創逾1周高點

耶誕假期到來，市場交易清淡，不過美元指數延續偏弱格局，激勵亞幣齊步走揚，新台幣兌美元偏升整理，突破31.5元，今天收盤收...

亞幣全漲 人民幣升破7

亞洲主要貨幣除印度盧比以外24日兌美元全面升值，彭博亞幣指數則連續第六天上揚，站上三個月新高。其中韓元飆升逾2%，是表現...

防新台幣匯價遭暴力攻擊 央行打禿鷹明定結匯行罰則

為防範新台幣匯價遭禿鷹暴力攻擊，造成外匯市場劇烈波動，中央銀行昨（24）日公布修正《銀行業輔導客戶申報外匯收支或交易應注...

國銀不動產放款占比下滑至25.6% 探九年半低點

金管會公布11月底國銀依《銀行法》72-2條計不動產放款比率25.66%，連續半年走低並續探近九年半新低，僅九家銀行超過...

國票金增資樂天銀行 敲定

國票金控昨（24）日召開董事會，討論旗下樂天銀行增資案及資金來源方式，據指出，原本規劃證券減資案經全體董事同意「撤案」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。