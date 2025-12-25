國票金增資樂天銀行 敲定

國票金控（2889）昨（24）日召開董事會，討論旗下樂天銀行增資案及資金來源方式，據指出，原本規劃證券減資案經全體董事同意「撤案」，最後拍板改由票券子公司上繳特別盈餘公積，搭配國票金舉債兩個方式來支應。

據了解，國票金評估樂天銀行增資的資金來源，原先規劃提案討論透過證券子公司減資，但考量證券減資時程要經證券董事會、臨時股東會及債權人異議期間，且會與股東常會停過戶期間衝突，恐怕緩不濟急，加上減資將影響證券的資本適足率及業務承作能量，最後經全體董事同意，撤回該案。

最終董事會決議通過，改由票券子公司上繳特別盈餘公積，搭配金控舉債兩個方式支應，預估樂天銀行增資的金額將落在30億元之內，因此國票金按原持股比例參與49%，將不會超過15億元。

據了解，旺旺、耐斯、公股三方股東在董事會前，對於資金來源大致已有相當的「共識」，因此三方在該議題的討論過程中，也算是順利，並無反對意見。

據內部評估，若票券子公司特別盈餘公積上繳10億元，金控則預估舉債5億元左右，以目前來看，雖然雙重槓桿比率會上升，但還是處於內部所能控制的標準之內，不至於影響信評。

國票金表示，目前先由金控董事會討論出增資樂天銀行規劃案及增資的資金來源方式，接下來等待樂天銀行明年財報出爐後，將正式提出增資案，同時金控也會配合相關時程，預期完成增資的時間點將落在明年第2季或第3季初。

另外，國票金昨日也代子公司國票金租賃公告法人董事異動，由於國票金副總經理王世熙將從2026年1月8日起擔任樂天銀行董事長，因此國票金也改派國票金租賃的法人董事代表人，將更換為現任國際票券協理洪榮隆，另外，國際票券公司治理主管也更換為現任國際票券副總經理安惠泉。