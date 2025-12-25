女性刷卡三指標 超越男性

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導

聯卡中心昨（24）日發布近一年我國男女信用卡消費樣態差異分析，結果顯示，近一年女性持卡人在刷卡總金額、刷卡總筆數、消費使用卡數三大指標皆超越男性，不過，若從單卡使用行為觀察，男性在單卡年刷卡金額則高於女性，顯示男性多集中在少數信用卡進行消費，女性則傾向依消費場景及回饋使用不同卡片。

聯卡中心透過信用卡大數據平台撈取自2024年7月至2025年6月間我國男女性持卡人的信用卡消費數據，進行男女信用卡消費樣態差異分析。從整體規模來看，包括刷卡總金額、總筆數及消費使用總卡數三大指標皆高於男性，其中，近一年女性持卡人刷卡總金額占比達52.86%，刷卡總筆數占51.66%，且消費使用卡數占比更高達55.75%，顯見女性皆展現出較高的信用卡消費動能。

不過，若以單卡使用行為來看，男性平均每卡年刷卡金額為70,383元，高於女性的62,629元；男性平均每卡年刷卡筆數為49筆，也高於女性的42筆，顯示男性較常集中使用少數信用卡進行消費，而女性則傾向依消費場景及回饋使用不同卡片。

從刷卡金額各年齡層來看，各年齡層皆呈現「女性高於男性」的現象，且男、女性消費力最強皆在40至50歲年齡層，尤其女性消費高峰也進一步延伸至50至60歲，顯示女性在職涯後段乃至中高齡階段，較常扮演家庭採購支出的角色。

信用 年齡

