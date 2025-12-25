國銀不動產放款占比下滑至25.6% 探九年半低點

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會公布11月底國銀依《銀行法》72-2條計不動產放款比率25.66%，連續半年走低並續探近九年半新低，僅九家銀行超過27%與上月持平。銀行圈指出，新青安房貸免計入不動產分子、加上房市交易仍冷，使比率持續走低，也有助擴大房貸放款空間。

依《銀行法》72-2條規定，銀行辦房貸、建融及商辦等不動產放款總額，以總存款加金融債總額30%為限，市場視為「不動產放款天條」。

銀行主管解釋，比率計算分子是不動產放款，分母是總存款加金融債。要讓該比率下降，銀行做法不外乎二種：增加存款與金融債，或減少房貸承作量。

9月排除新青安，當月國銀不動產放款餘額（分子）就少了0.01兆元，10至11月僅增加0.04兆元，顯示央行房市管制政策未鬆，市場交易續冷，使國銀不動產放款餘額增量有限。據統計，11月底國銀不動產放款餘額是15.45兆元，月增0.2%，總存款加金融債餘額（分母）60.2兆元，月增0.4%，分母增加幅度大於分子，帶動比率再降到25.66%，單月續降0.07個百分點，續寫2016年5月、近九年半低點。2016年4月是25.59%。

從個別銀行來看，落在28至29%「紅色警戒區」的銀行家數是3家，較上月增加一家；27至28%「黃色警戒區」則減少一家到六家，合計逾27%者降至九家，與上月相當。整體來看，已連續四個月都維持「個位數」，顯示銀行碰觸警戒水位的壓力明顯緩解。

銀行主管說，目前新青安申貸量已趨緩，一般新成屋或中古屋交屋的新青安很少，排除新青案申貸量，房市交易依舊很冷。

