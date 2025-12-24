壽險匯率會計轉彎：省下避險成本 不能算資本了 誰會變慘？

壽險匯率會計新制將在2026年上路，保發中心同步研擬配套，規劃在15年ICS過渡期內，因新制而省下的避險成本，將禁止計入自有資本。市場點名，資本體質較弱的新壽、三商美邦人壽（2867），接軌ICS後的實質衝擊恐浮上檯面。

壽險圈指出，關鍵在於新制要求將「省下來的避險成本」從自有資本剔除，等於少了一塊可吸收風險的緩衝。以6月底數據觀察，三商美邦RBC僅154%，新壽約205%，在轉換到資本要求更嚴格的ICS制度後，原本吃緊的資本水位，承壓情況恐進一步放大。

金管會拍板2026年起，壽險業長期持有海外債券（扣已避險部位的AC債券）的匯率變動影響數，將不再按月全額認列，改依剩餘年限逐年攤銷。依此將替壽險業省下龐大的避險成本，估一年可省約900億元支出。

為避免匯率會計調整淪為變相美化資本，金管會同步端出三大配套，替制度轉軌設下「安全閥」，聚焦省下的避險成本怎麼算、怎麼放，及能不能算資本。

據保發中心初步討論方向，一、避險成本計算，將回溯2023~2025年共36個月，採單月最高避險比率為基準。新制下實際避險比率低於該水準的差額，才可轉列外匯價格變動準備金或特別盈餘公積，以「最嚴格」標準估算，避免低估省下的成本。

二是，省下來的錢將採「從嚴處理」。目前全體壽險業既有約3,800億元的外價金仍可計入自有資本，但新制後新增的避險節省的錢，將被「圈存」，從自有資本扣除。即便轉入特別盈餘公積，雖會推升獲利與淨值，仍不得計入資本，且禁止分配。

三是，剔除期間將維持15年，與ICS過渡期一致。知情人士形容，15年過渡期形同業者向金管會「借資本」，過渡完成後，原則上可重新計入；未申請ICS過渡措施者，則不在此限。

配套上路後，衝擊將集中在2026年接軌ICS時，資本適足率原本就逼近門檻的壽險公司。市場點名，新壽與即將併入玉山金的三商美邦人壽，未來恐仍需母金控增資，或自行發債補強資本。

支持者認為，匯率會計調整是為降低損益波動，而非替資本灌水，配套「從嚴」有助替會計政策調整定錨；反對者則質疑，新舊制度對外價金的資本認列標準不一，也對壽險業衝擊甚大，認為應有討論空間。