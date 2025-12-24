聽新聞
國銀不動產放款比率續探9年半新低 房貸天條壓力消失了嗎？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
新青安貸款。圖／聯合報系資料照片
新青安貸款。圖／聯合報系資料照片

金管會公布11月底國銀依《銀行法》72-2條計不動產放款比率25.66%，連續半年走低並續寫近9年半新低紀錄，僅9家銀行超過27%與上月持平。銀行圈指出，新青安房貸免計入不動產分子、加上房市交易仍冷，使比率持續走低，也有助擴大房貸放款空間。

依《銀行法》72-2條規定，銀行辦房貸、建融及商辦等不動產放款總額，以總存款加金融債總額30%為限，市場視為「不動產放款天條」。

銀行主管解釋，比率計算分子是不動產放款，分母是總存款加金融債。要讓該比率下降，銀行做法不外乎二種：增加存款與金融債，或減少房貸承作量。

9月排除新青安，當月國銀不動產放款餘額（分子）就少了0.01兆元，10~11月僅增加0.04兆元，顯示央行房市管制政策未鬆，市場交易續冷，使國銀不動產放款餘額增量有限。

據統計，11月底國銀不動產放款餘額是15.45兆元，月增0.2%，總存款加金融債餘額（分母）60.2兆元，月增0.4%，分母增加幅度大於分子，帶動比率再降到25.66%，單月續降0.07個百分點，續寫2016年5月、近九年半低點。2016年4月是25.59%。

從個別銀行來看，落在28~29%「紅色警戒區」的銀行家數是3家，較上月增加一家；27~28%「黃色警戒區」則減少一家到6家，合計逾27%者降至9家，與上月相當。

整體來看，已連續四個月都維持「個位數」，顯示銀行碰觸警戒水位的壓力明顯緩解。

銀行主管說，目前新青安申貸量已趨緩，半數都是之前預售交屋的整批分戶貸款，一般新成屋或中古屋交屋的新青安很少，排除新青安申貸量，房市交易依舊很冷。

金管會24日公布11月國銀房貸和建築貸款餘額。11月底國銀房貸餘額11兆4,641億元，年增4.76%，連14個月走低並寫28個月低點，顯示房市交易仍陷觀望。

11月底國銀房貸逾期放款逾額降到87.21億元，月減0.91億元，月減額是今年第三大。據了解，金管會「關切」高房貸逾放銀行，要求加速轉銷呆帳，使逾放額下滑。

新青安房貸 國銀

