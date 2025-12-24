強化財務結構！全球人壽擬發十年期次順位債 上限100億元

全球人壽24日公告董事會決議擬發行十年期無擔保累積次順位公司債，發行總額上限為100億元新台幣，利率不超過4.5%。主要是為強化財務結構和資本適足率，以及接軌新一代清償能力制度(ICS)之自有資本提升，以利公司長期經營與發展。

全球人壽指出，公司擬以公開募集方式發行十年期無擔保累積次順位公司債，上限為新台幣100億元，視市場行情及客觀情勢於主管機關核准日後一年內一次或分次發行。每張面額新台幣100萬元整。

全球人壽表示，發行利率部分，為增加發債彈性，以因應債券市場之變化，授權董事長視發行時市場狀況，以不超過4.5%核定。資金用途是為了充實營運資金、強化財務結構及提升資本適足率。

另外，今年5月，全球人壽發行114年度第1期無擔保累積次順位普通公司債，金額為53.4億元，固定利率4.2%。