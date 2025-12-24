迎接超高齡社會 南山人壽2026年商品與服務同步升級

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
南山人壽五大健康倡議。資料來源／南山人壽提供
台灣最快在2025年底邁入超高齡社會，至2025年11月底，台灣65歲以上人口占比達19.99%，國人壽命不斷延長，過去不常見的生理老化疾病開始盛行，2025年台灣失智症人口突破38萬人，推估至2031年底將超過49萬人。南山人壽在2025年關注超高齡社會下的百歲人生趨勢，並針對失智議題啟動一連串研究、訪談、倡議與健康觀念推廣，2026年南山人壽承諾，將持續透過商品創新、服務升級，守護保戶記憶，讓國人的百歲人生，一路有南山人壽相伴。

面對百歲人生的挑戰，南山人壽尹崇堯董事長在2025年提出四大健康承諾，一是將長年期保單的保障年齡延長至100歲，以符合百歲人生的需求；二持續強化南山人壽的資產管理能力，落實長期承諾，縮小保戶保障缺口；三是設計更貼近日常生活的外溢保單，提供更多樣的外溢機制；四規劃申設健康服務子公司，升級健康守護圈，讓服務更貼近保戶需求。這四大健康承諾已開始逐步落實，展現南山人壽作為永續健康領航者的決心。

100歲的人生不再是奇蹟，而是可見的未來，據衛生福利部（下稱衛福部）統計，至2025年9月底，全台已有5,749位百歲人瑞，持續刷新紀錄，2025年台灣最高壽的女性人瑞為122歲，再創歷史新高，最年長的男性人瑞則是115歲。人類平均壽命過去約以每10年增加2歲的速度延長，政府健康台灣的政策目標則是8年內提高國人平均壽命3歲，2024年國人平均壽命已達80.77歲，比前一年再延長0.54歲，加上科技與醫療技術不斷進步，以此速度推估，50到60年後出生的新生兒，平均壽命應已接近100歲。

台灣人口結構正以極快的速度「高齡化」，生理老化將可能拉高國人失智症盛行率。據衛福部2023年調查，台灣65歲以上長者失智症盛行率達7.99%，即約每13位長者就有1人失智，推估到2035年盛行率將達到近10%，且年齡層越高，失智症盛行率越高，80歲以上失智症盛行率即跳升至16%，85歲以上更高達23.23%，也就是約每4位85歲以上長者就有1人罹患失智症。

失智症雖不可逆，但可藉由健康生活習慣與及早預防來減緩失智速度。南山人壽在2025年蒐集與整理國內外權威單位的健康資訊，提出五大健康倡議：一規律運動，最好每周運動150分鐘；二充足睡眠，建議每天睡眠時間約7～9小時，且最好在午夜前入睡；三健康飲食，依「國民每日飲食指南」，蛋白質至少占每日總熱量10％，最好能日日五蔬果，亦可參考麥得飲食法；四維持社交，若長期缺乏社交及人際互動，失智風險恐增加30%；五注意病徵，提早檢測，儘早治療，避免病情快速惡化。

同時，南山人壽2025年永續健康白皮書調查，有實際照護經驗者指出，每月長照支出費用至少需新台幣3.3萬元，但南山人壽發覺，保戶長照險平均月給付金額僅2.5萬元，仍有相當差距。身為長照險領導品牌，南山人壽2026年將持續推出協助國人補足失智風險的商品，搭配外溢保單功效，致力縮小民眾長照缺口，讓保戶迎接百歲人生，能有備而來。

2026年南山人壽承諾，將持續透過商品創新、服務升級，守護保戶記憶，讓國人的百歲人生，一路有南山人壽相伴。圖／南山人壽提供
失智症 南山人壽 高齡者

