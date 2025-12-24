快訊

明耶誕節愈晚愈冷「低溫下探10度」 跨年台北101煙火恐伴細雨

揭1219事件凶嫌灰暗過往 疑胞兄親筆信致敬余母：謝謝您將英雄帶來世上

300名旅客滯留…台東6.1地震「變電站電力自動跳脫」 台鐵關山-金崙停駛

凱基證獲多元信託創新獎兩大獎 唯一連五年獲獎創紀錄

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
凱基證券榮獲多元信託創新獎兩項大獎，由金管會主委彭金隆(左)頒獎表揚、凱基證券總經理黃幼玲代表領獎。凱基證券／提供
凱基證券榮獲多元信託創新獎兩項大獎，由金管會主委彭金隆(左)頒獎表揚、凱基證券總經理黃幼玲代表領獎。凱基證券／提供

2025 Trust Award多元信託創新獎結果出爐，凱基證券再度奪得「最佳證券商財富管理信託創新獎」金質獎、「最佳有價證券信託創新獎」優質獎兩大獎項，創下業界唯一連續五年獲獎的彪炳戰績。凱基證券憑藉創新力、整合力與市場前瞻性，持續重塑財富管理信託的服務價值，致力成為新世代券商的最佳典範，為台灣財富管理市場劃下嶄新標竿。

⭐2025總回顧

隨著國際金融商品快速發展、國人資產配置觀念日益盛行下，凱基證券透過持續推出許多業界獨一無二的創新產品服務和專業內容，以回應客戶日益多元的需求，例如領先國內金融機構推出「ETF季報」，以豐富的內容幫助投資人更加認識ETF領域；今年更與證基會共同打造全台獨家「WMP財富管理專業顧問」專業認證制度，強化銷售團隊的專業知識及財富管理規劃能力；同時與瑞銀集團旗下子公司UBS Partner合作導入「凱富RichLife」理財規劃系統，協助銷售團隊運用國際級的專業技術平台，為客戶提供更全面的資產配置及規劃服務。

此外，凱基證券亦跳脫傳統證券業「金融商品銷售者」的定位，選擇積極與產品供應者一同開發、設計，提供更符合客戶需求的解決方案，並結合凱基金控於財富管理領域的全方位優勢，展現「ONE KGI」的集團綜效，包括與中華開發資本合作於台灣市場首次推出境外私募股權基金，並集結證券、銀行及人壽優勢，提供傳家全能型他益信託整合型服務，給客戶更全面的財富傳承規劃方案。

凱基證券透過領先市場的前瞻思維與不斷升級的專業服務，積極推動財管信託創新，深獲產學界專業評審肯定，本次蟬聯五屆多元信託創新獎兩項大獎，將持續秉持「不為產品找客戶，是為客戶找到合適解決方案」的理念，致力成為投資人財富管理首選券商及全方位金融夥伴。

凱基證

延伸閱讀

台新銀攜手虛擬資產交易所HOYA BIT禾亞數位科技 24小時交易零時差

實現全天候到帳 台新銀攜手虛擬貨幣交易所HOYA BIT合作新台幣信託

照顧一輩子卻被排除？三重爭產命案引爆傳承地雷 5件事最易讓手足反目

父土地信託給么子 他賣1200萬分手足 大哥分嘸錢怒告敗訴

相關新聞

亞幣齊步走揚 新台幣收31.48元創逾1周高點

耶誕假期到來，市場交易清淡，不過美元指數延續偏弱格局，激勵亞幣齊步走揚，新台幣兌美元偏升整理，突破31.5元，今天收盤收...

聯卡中心：女性刷卡3指標皆高於男性 但男性單卡力道強

聯合信用卡處理中心（聯卡中心）24日發布近一年我國男女信用卡消費樣態差異分析，結果顯示，近一年女性持卡人在刷卡總金額、刷...

央行補結匯申報漏洞 要求結匯行負起義務

中央銀行今（24）日修正「銀行業辦理外匯收支或交易資料申報應注意事項」，並同步在「銀行業辦理外匯收支或交易資料申報問答集...

驊騮運利！證交所限量推出熱門搶手紅包袋與春聯免費索取

隨著2025年進入倒數尾聲，為迎接嶄新一年的到來，臺灣證券交易所提前賀歲，特別製作以「福馬」為主題的春節紅包袋、吉祥賀卡...

凱基人壽領先業界 擴大全年齡保單指定聯絡人服務

因應詐騙手法日益翻新、受害族群持續增加，凱基人壽宣布擴大「保單指定聯絡人」服務機制，不再僅限65歲以上高齡保戶，全面開放...

限時免費貼圖！富邦金「萌萌柯基犬」LINE 貼圖 傳遞聖誕及新年祝福

繼過往多款深受好評的LINE貼圖後，富邦金控再推全新限時免費貼圖！今年，富邦金控攜手在Instagram擁有1.4萬名粉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。