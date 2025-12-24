證交所賀歲迎馬年 推出限量紅包袋與春聯免費索取

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
證交所2026年紅包袋與吉祥賀卡。證交所／提供
證交所2026年紅包袋與吉祥賀卡。證交所／提供

隨著2025年進入倒數尾聲，為迎接嶄新一年的到來，臺灣證券交易所提前賀歲，特別製作以「福」為主題的春節紅包袋、吉祥賀卡及春聯，向廣大投資人與民眾傳遞新年祝福與節慶喜氣。展望新的一年，證交所將持續精進各項服務，並秉持「攜手同行・邁向未來」的精神，與市場各界共同推動資本市場穩健發展，為投資大眾創造更豐碩的成果。

本次推出的2026年馬年紅包袋採用橫式設計，整體風格典雅大方，袋面運用局部上光工藝呈現證交所LOGO圖標，展現細緻光澤層次；中央福馬意象以俐落線條描繪，並搭配質感霧金燙印，象徵奔騰向前的動能，寓意新年吉祥富貴、好運不斷。紅包袋內附的吉祥賀卡，延續證交所多年來貼附「一元復始、富貴圓滿」一元硬幣的特色傳統，傳遞平安順遂的祝福；今年更升級為可拆式立牌設計，投資人可將福馬意象立於桌面或玄關，不僅增添節慶氛圍，也兼具收藏與展示價值，象徵一整年的好運相隨。

此外，證交所特別邀請書法家李郁周先生親筆揮毫「驊騮運利」春聯，筆勢奔放穩健，將駿馬昂首奔馳的氣韻融入字裡行間，寓意新的一年如駿馬奔騰、運帶財來，象徵財運與事業運雙雙到位，也寄寓證交所在新的一年引領臺灣資本市場飛躍前行、更創榮景的期許。

證交所長期深耕投資人教育與市場推廣，並致力提供多元且貼心的服務。值此歲末年終之際，透過紅包袋、吉祥賀卡與春聯所組成的迎新賀歲組，結合文化美感與祝福寓意，陪伴民眾以吉祥、充滿希望的氣象迎接2026年。馬年紅包袋及春聯已陸續配送至全臺證券商營業據點，民眾亦可自即日起，前往證交所101大樓2樓投資人服務櫃檯免費索取，為年節增添喜氣，歡迎各位把握機會，迎春納福。(紅包袋及春聯熱門搶手，數量有限，領完為止)

證交所2026年春聯。證交所／提供
證交所2026年春聯。證交所／提供

