取得中長期資金維持資本適足率 王道銀行擬發40億元次順位金融債

王道銀行（2897）24日董事會通過發行次順位金融債券新台幣40億元，王道銀行表示，募得價款用途為取得中長期資金，以支持授信業務成長並維持適當資本適足率。

根據公告指出， 王道銀行董事會通過2026年度次順位金融債券發行計畫，發行總額為新台幣40億元，每張面額為新臺幣1,000萬元，發行價格按債券面額十足發行，並得依折價或溢價方式發售；發行期間視發行當時所需及市場狀況而定，原則上發行五年期以上次順位金融債券或無到期日非累積次順位金融債券；發行利率也視市場情勢及資金狀況採機動或固定方式訂定。

王道銀行指出，本案於主管機關核准後一年內，依本行業務需求一次或分次發行，相關發行條件將授權董事長依本行實際需要決定。