亞幣齊步走揚 新台幣收31.48元創逾1周高點
耶誕假期到來，市場交易清淡，不過美元指數延續偏弱格局，激勵亞幣齊步走揚，新台幣兌美元偏升整理，突破31.5元，今天收盤收在31.48元，升值2.8分，匯價連3升，並創逾1周新高，台北及元太外匯市場總成交金額則收斂至12.13億美元。
美股標普500指數收盤再創新高，不過耶誕假期到來，台股今天量縮震盪，早盤勁揚逾170點，指數上攻至28486點，隨後漲勢收斂，終場上漲61.51點，收在28371.98點。
外匯交易員指出，多國將進入耶誕假期，股市休市，今天外資偃旗息鼓，交投量能明顯收斂，不過美元持續下挫，加上日圓、韓元強勢反彈，領軍亞幣走升，新台幣也順勢突破卡關已久的31.5元價位。
新台幣兌美元今天以31.51元開盤，盤中最高31.44元、最低31.51元，雖然交易區間不大，但收盤成功站上31.4元。
央行統計，美元指數今天續跌0.12%，亞幣全面反彈，新台幣小升0.09%，日圓升值0.16%，人民幣上揚0.19%，韓元狂漲1.71%。
外匯交易員指出，市場受到假期影響而交易清淡，外資暫無明顯方向性，新台幣匯率隨國際匯市波動，而近日先是日本官員示警「單邊且劇烈」波動，被視為口頭干預，日圓展開反彈，韓國財政部與央行又聯合表態阻貶，韓元應聲強漲，此外，人民幣延續偏強格局，均引領新台幣走揚。
