樂天銀行增資案 國票金董事會撤回證券減資、拍板兩方式支應

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

國票金（2889）24日召開董事會，由董事長魏啟林主持，討論旗下樂天銀行增資案以及資金來源方式，據指出，原本規劃證券減資案撤案，最後拍板改由票券上繳特別盈餘公積及國票金舉債支應，預估樂天銀行增資金額將在30億元以內，因此國票金按原持股比例參與49%，不會超過15億元。

據了解，樂天銀行增資的資金來源，原先董事會擬提案討論證券子公司減資，但由於證券減資時程繁雜，考量要經證券董事會、臨時股東會及債權人異議期間，且會與股東常會停過戶期間衝突，恐怕緩不濟急，加上減資將影響證券的資本適足率及業務承作能量，因此經全體董事同意，「撤案」證券子公司減資這選項。

據內部評估，若票券子公司特別盈餘公積上繳10億元，金控預估舉債5億元，以目前來看，雖然雙重槓桿比率會上升，但還是在內部所控制的標準之內，不至於影響信評。與會人士透露，包括旺旺、耐斯、官股三方股東對於票券上繳特別盈餘公積搭配舉債的方式支應，並無反對意見。

據指出，目前由金控董事會拍板增資樂天銀行規劃案及增資的資金來源，接下來等待樂天銀行明年財報出爐後，將正式提出增資案，同時金控也會配合相關時程，預期完成增資的時間點將在明年第2季或第3季初。

另外，國票金今日也代子公司國票金租賃公告法人董事異動，由於國票金控副總經理王世熙將從2026年1月8日起任樂天銀行董事長一職，因此國票金派駐在國票金租賃的法人董事代表人將更換為現任國際票券協理洪榮隆，同樣自明年1月8日起生效；另外，國際票券治理主管也更換為現任國際票券副總經理安惠泉。

