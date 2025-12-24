快訊

央行補結匯申報漏洞 要求結匯行負起義務

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
央行補結匯申報漏洞，要求結匯行負起義務。圖／本報資料照片
中央銀行今（24）日修正「銀行業辦理外匯收支或交易資料申報應注意事項」，並同步在「銀行業辦理外匯收支或交易資料申報問答集」中新增兩題問答，明確要求銀行在受理外資結匯案件時，須確認申報性質與實際資金用途相符。

過去央行主要將保管行視同申報義務人，必須對匯入資金的用途真實性負責。但是偶爾會出現結匯行並未確認之前匯入用途，就讓資金輕鬆匯出。今年上半年新台幣大幅升值期間，就有外資匯入新台幣後，並未投入國內股市進行實質投資，就又迅速結匯離場的情況，此次修正重點在於補強過去制度上的「灰色地帶」。央行外匯局副局長洪櫻芬說明，這部分算是補漏洞，讓結匯單位在執行匯出也要確認該資金是否有符合匯入時的用途。

洪櫻芬表示，通常保管行跟結匯行會是同一家，但因為內部仍屬不同部門，所以央行才會明確義務。外銀主管指出，結匯單位不一定會去確認該資金的匯入理由，所以確實可能出現「保管單位緊盯，但結匯單位卻輕鬆放行」的狀況。換言之，此次修正，正是要在「結匯行」端補上責任定位，要求結匯行不能僅當個代辦角色。

依據此次新增的問答內容，央行明定外資保管銀行在受理境外投資人辦理結匯申報時，應視同申報義務人，須確認資金來源、用途及金額，並與實際投資交易內容相符，若申報不實，將可能依「管理外匯條例」處理。

洪櫻芬強調，央行並非要增加銀行負擔，而是希望銀行清楚自身角色與責任，確保外資結匯申報能如實反映資金用途。未來若發現申報不符規定，央行可要求保管行或結匯行提出改善措施。

央行 外匯 外資

