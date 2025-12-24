保單被扣押怎解決？新光人壽：善用「介入權」維持保障

自從最高法院民事大法庭裁定「保單可以被強制執行」之後，近年來保單扣押案件大幅暴增，根據統計，平均每月近5,000位保戶面臨保單強制執行的風險，影響保戶權益甚鉅，保戶若因債務無法償還而致保單受扣押解約，將可能失去未來所需之保險保障。新光人壽為維護保戶保單自身權益，提醒保戶，保單如被扣押，要記得善用「保單介入權」維繫保險保障。

所謂「保單介入權」係指由介入權人代為償付相當保單解約金之金額予執行法院後，行使介入權成為新要保人，延續保單效力。保戶需自扣押命令送達第三人(保險公司)之翌日起算三個月內行使，逾期即喪失權力。新光人壽提醒，介入權是保戶的重要權益之一，千萬不要因未理解程序而錯失保障。

新光人壽相當重視保戶的保單權益，針對保單強制發生，新壽除了第一時間寄發扣押關懷通知函、解約後通知外，條件允許下，也會盡力協助保戶保留保單。同時，為使保戶權益不受損，新壽已於9月以簡訊通知被扣押保戶有新法救濟-介入權，10月寄出的關懷通知隨函告知行使介入權之方式及內容，確保保戶能知悉自身重大權益，截至11月底，介入權申請案件已逾百件，徹底落實客戶權益保障。12月更於官方網站「保單強制執行專區」新增介入權相關介紹，內容涵蓋介入權權利說明、申請指引、諮詢管道並提供問答集，歡迎民眾上網了解更多保單強制執行相關知識。

除了介入權外，新光人壽也再次提醒保戶，若不服保單強制執行命令，可在收到扣押命令後十日內，向執行法院聲明異議，檢附相關事證，如保險契約、繳交保費證明、診斷證明書、最近一年之財產所得清單等及其他可為證明難以維持生活之資料，詳細說明若保單被強制執行會如何影響基本生活；或將保單要保人跟被保險人改為一致，避免因要保人可能的債務問題影響「被保險人」的保障。