華南銀行獲多元信託三大獎 以創新與溫度打造全民信託生態圈

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
華南銀行榮獲2025 年《Trust Award》多元信託創新獎三項大獎肯定，由金管會主委彭金隆（左）頒獎，華南銀行個人金融事業群副總經理黃守良（右）代表受獎。圖/華南銀行提供
華南銀行榮獲2025 年《Trust Award》多元信託創新獎三項大獎肯定，由金管會主委彭金隆（左）頒獎，華南銀行個人金融事業群副總經理黃守良（右）代表受獎。圖/華南銀行提供

面對台灣正式邁入超高齡社會，「上有老、下有小」的三明治家庭愈來愈多，財務與照護規劃已成為全民必修課。華南銀行長期深耕信託服務，以專業與溫度陪伴家庭迎接人生挑戰，今年在 「2025 《Trust Award》多元信託創新獎」中，再度以亮眼表現脫穎而出，一舉奪下「最佳基金保管信託創新獎」、「最佳安養照護信託創新獎」與「最佳都更危老信託創新獎」三大獎項，展現其在信託領域的創新領導力。

華南銀行近兩年基金保管業務穩健成長，彰顯出本行長期深耕市場的成果。首先，華南銀行率先配合政策導入集中清算與交割指示平台，並積極優化保管系統與作業流程，讓投資運作更有效率。此外，華南銀行積極掌握市場對月配息ETF的趨勢，全面升級網銀服務與帳務系統，致力於提供更安全、高效的配息收取環境，確保投信公司安心配息，客戶安心領息。

另一方面，華南銀行透過多元信託架構滿足各年齡層的資產規劃需求，如青年族群可運用「預開型安養信託」提前為未來建立安全防護網；父母則可透過「子女教養信託」或「保險金信託」保障子女教育資金不被意外中斷，最後樂齡族與準備退休族群透過「安養信託」或「傳承信託」讓退休生活與跨世代財富安排更安心。

華南銀行讓信託不僅具有守護財產功用，更將信託擴展至守護與陪伴全民的生活。

華南銀行持續深化信託創新及異業攜手合作，積極與保險公司、保險經紀人、建經公司、社福機構、律師與會計師等跨業專家攜手合作，讓信託走入日常生活的每一個面向。

同時，結合公益，讓愛延續，除了利用信託機制照護想照顧之人外，亦能將這份守護的精神外溢給需要協助之人。

華南銀行 退休生活 保險金

