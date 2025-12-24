快訊

集保結算所捐血不間斷 第16年號召同仁熱血助醫療

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
伸出手臂就是英雄，集保結算所第16年舉辦捐血活動。（臺灣集中保管結算所/提供）
為協助解決血庫告急的難題，臺灣集中保管結算所12月24日舉辦愛心捐血公益活動，持續16年號召同仁踴躍捐出熱血，以實際行動提升臺灣醫療救護能量。

⭐2025總回顧

集保結算所董事長林丙輝表示，重大事故中，充足的血液庫存，成為支撐即時醫療搶救的重要關鍵，而每個人都可以透過捐血一起建構全方位急救網，只要伸出手臂，就是英雄！

集保結算所捐血活動，受到附近公司行號員工高度認同及熱情迴響，單日捐血量都超過200袋，捐血活動16年來超過2,000人次熱情參與，累積捐血量逾75萬cc，也連續16年捐贈1萬個血袋予台灣血液基金會，血袋捐贈累計金額更超過1,300萬元，為冷冽的寒冬注入一股暖流。

此外配合捐血活動，集保結算所慈心社同步發起愛心線上義賣活動，號召公司同仁熱情響應線上義賣活動，義賣活動共邀請唐氏症基金會、台灣自閉兒社會福利基金會、台北市勵馨社會福利基金會、育成社會福利基金會及勝利基金會等社福團體參與。另外慈心社也發起愛心捐款活動，在全體社員動員下，公司同仁熱情參與，募款收入全數捐給社福機構，將愛心轉為實質的照顧，展現臺灣社會的溫暖與互助。

公益活動 捐血 義賣

