充實自有資本 凱基人壽發債100億元
凱基金（2883）24日代凱基人壽公告，將發行2026年度第一期無擔保累積次順位公司債，發行總額為新台幣100億元整，依發行條件分為甲券及乙券，其中甲券發行金額30億元、發行期間為10年期；乙券發行金額為70億元、發行期間為15年期，而發行利率甲券利率為3.75%、乙券利率為3.88%。
⭐2025總回顧
凱基人壽表示，此次募得價款用途及運用計畫將強化財務結構、充實公司自有資本並提升資本適足率。
另外，富邦金控（2881）23日也代子公司富邦人壽公告，擬以公開募集方式發行10年期（含）以上累積次順位公司債，發行金額上限為400億元，同樣將強化財務結構及提升資本適足率。
今年以來包括富邦人壽、南山人壽、台灣人壽、三商美邦人壽等壽險公司都有在國內發債，根據金管會統計，今年截至12月17日止，壽險業發債規模已達1,674.5億元，若再加上現金增資，全年有望達到2,000億元，將創歷年次高水準。
