台新銀行攜手HOYA BIT禾亞數位科技 24小時交易零時差

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台新銀行與HOYA BIT禾亞數位科技合作新台幣信託業務，今(24)日舉行簽約儀式，由台新銀行總經理林淑真(左)、禾亞數位科技董事長彭云嫻(右)代表簽約。圖／台新銀提供
台新銀行首度與國內虛擬資產交易所HOYA BIT禾亞數位科技合作新台幣信託業務。由台新銀行依信託契約受託管理HOYA BIT禾亞數位科技用戶的法定貨幣資金，當用戶依用戶契約向HOYA BIT禾亞數位科技提交入出金申請後，可享有即時入金、出金24小時內匯至用戶綁定之新臺幣帳戶服務，以縮短既有的金流作業時間，讓投資人在資金移轉過程更加迅速，打造安全與便利兼顧的金流服務。

⭐2025總回顧

有別於股市有交易時間限制，加密貨幣市場採24小時全天候交易，因此對投資人而言，資金即時調度之需求也隨之提升。然而過去加密貨幣投資人在進行新台幣出入金時，經常面臨流程繁複、等待時間較久等困擾，若碰上週末或連假期間，還得等到下一個工作日才能完成資金移轉。冗長的交易流程，將影響資金運用的靈活度。為解決加密貨幣投資人痛點，台新銀行攜手HOYA BIT 禾亞數位科技合作推出新台幣信託服務，縮短傳統金融市場與虛擬資產市場的交易時差，建立更即時、更安全的資金流動連接機制。

台新銀行表示，金融交易與服務模式日新月異，讓金融服務不再侷限於傳統模式，如何讓用戶可以在不同資產、金融場域間靈活調度，勢必將成為金融業脫穎而出的關鍵，台新銀行提供企業客戶24/7(24 hours a day, seven days a week)全天候運行的金流代收付服務，擁有金流穩定性、風險控管與資安架構，可提供虛擬資產交易所及加密貨幣投資人更安全、透明且可持續的虛擬資產資金入口，透過金融業的穩定結合科技業的速度，讓台灣可以符合國際金融市場所推動的即時化與數位化標準。

台新銀行長期耕耘數位金融創新領域，旗下數位銀行品牌Richart深受年輕世代與高度數位化投資族群青睞，在國內數位銀行中具領導地位。面對全球資產結構快速向數位化轉型，台新銀行與HOYA BIT禾亞數位科技將以本次合作為基礎，持續推動更多符合國際標準的創新服務，盼能共同推升台灣在全球金融科技市場中扮演重要關鍵角色。

數位金融 金融科技 台新

