麥肯錫：銀行業部署AI代理 ROE可提高4個百分點

中央社／ 台北24日電

人工智慧（AI）浪潮席捲全球，麥肯錫公司針對全球2000家企業調查發現，62%受訪者曾嘗試使用AI代理人（AI Agent），其中對銀行業來說，大規模部署AI代理技術可降低15%至20%的營運成本，並提高4個百分點的股東權益報酬率（ROE）。

麥肯錫公司今天發布「2025全球銀行業年度報告」指出，2024年全球銀行創造約1.2兆美元的淨收入，居全球所有產業之冠，然而銀行業估值仍落後多數主要產業，主因為面對宏觀經濟不確定性持續、地緣政治風險、淨利差縮小、金融科技與非銀行業者的競爭加劇，以及技術投資能否持續提高生產力等挑戰。

麥肯錫全球資深董事合夥人鐘惠馨表示，根據麥肯錫分析，直到2030年，亞太地區占全球銀行業營收成長約5成、資產負債表成長近6成，為銀行業下階段最重要的地區，同時也是數位與AI創新實驗現場，「能嚴守資本管理紀律並專注大規模部署AI的銀行將逐漸脫穎而出」。

回到台灣，鐘惠馨表示，台灣銀行業當前面臨5大挑戰，包括併購加劇與金控整合競爭格局成型、從數位化轉向AI驅動的智慧化轉型、全球化與區域布局、財富管理服務迎來升級浪潮、監管適應與新興風險等。

鐘惠馨說明，如何利用AI驅動流程重塑與營運自動化升級極其重要，同時，金融業者可聚焦推動以客戶為中心的「綜合金融」，優化資本配置效率並管控風險，另對於併購，不應僅只於聚焦擴大規模，而是將其作為戰略手段，藉此獲取客戶、地區、業務型態的補充，「不是大就好」。

麥肯錫公司也發布「2025麥肯錫AI應用現況調查」，針對全球2000家公司進行調查，產業橫跨金融業、科技業、零售業等。結果顯示，62%受訪者表示曾嘗試使用AI代理人（AI Agent），64%表示AI能夠支持創新，但僅39%指出其對息稅前盈餘（EBIT）產生可量化的效益；在AI成效高的組織中，有一半計劃以AI推動業務轉型，且大部分會藉此重新設計工作流程。

對銀行業而言，麥肯錫表示，大規模部署AI代理技術，可降低15%至20%的營運成本，將為領先金融機構的股東權益報酬率帶來高達4個百分點的提升潛力。

麥肯錫資深顧問管國霖透露，台灣金融業者目前多透過由下而上（bottom-up）方式用AI，如針對各部門單一痛點打造智能客服、知識庫系統等，但這種百花齊放的作法對獲利影響有限，建議可由上而下（top-down）制定AI戰略，找出能在各部門重複使用的項目，例如將銷售管理AI運用於財富管理、企業金融部門。

其次，管國霖說明，多數台灣金融業者仍處於發展生成式AI階段，尚未達到AI代理人階段。綜觀全球金融機構，已規模性使用AI代理人者大概不超過1成，但仍有亞洲金融業者已經做到「多AI代理人」模式，並導入壽險銷售管理流程，可針對不同客戶選擇產品、提出提案，甚至將差異化內容透過WhatsApp推送給客戶。

管國霖不諱言，目前台灣金融業者距離比較先進的全球金融業者，還有一段路要追趕。若要往下階段邁進，必須重塑整體工作流程，利用AI代理人調用資料甚至完成某些交易，而台灣已有業者開始嘗試改變，將持續觀察其應用程度。

