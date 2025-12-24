實現全天候到帳 台新銀攜手虛擬貨幣交易所HOYA BIT合作新台幣信託

台新銀行首度與國內虛擬資產交易所HOYA BIT禾亞數位科技合作新台幣信託業務。由台新銀行依信託契約受託管理HOYA BIT用戶的法定貨幣資金，當用戶依用戶契約向HOYA BIT提交入出金申請後，可享有即時入金、出金24小時內匯至用戶綁定之新台幣帳戶服務，以縮短既有的金流作業時間，讓投資人在資金移轉過程更加迅速，打造安全與便利兼顧的金流服務。

有別於股市有交易時間限制，加密貨幣市場採24小時全天候交易，因此對投資人而言，資金即時調度之需求也隨之提升。然而過去加密貨幣投資人在進行新台幣出入金時，經常面臨流程繁複、等待時間較久等困擾，若碰上周末或連假期間，還得等到下一個工作日才能完成資金移轉。冗長的交易流程，將影響資金運用的靈活度。為解決加密貨幣投資人痛點，台新銀行攜手HOYA BIT禾亞數位科技合作推出新台幣信託服務，縮短傳統金融市場與虛擬資產市場的交易時差，建立更即時、更安全的資金流動連接機制。

台新銀行表示，金融交易與服務模式日新月異，讓金融服務不再侷限於傳統模式，如何讓用戶可以在不同資產、金融場域間靈活調度，勢必將成為金融業脫穎而出的關鍵，台新銀行提供企業客戶24/7 (24 hours a day, seven days a week) 全天候運行的金流代收付服務，擁有金流穩定性、風險控管與資安架構，可提供虛擬資產交易所及加密貨幣投資人更安全、透明且可持續的虛擬資產資金入口，透過金融業的穩定結合科技業的速度，讓台灣可以符合國際金融市場所推動的即時化與數位化標準。

HOYA BIT禾亞數位科技創辦人暨董事長彭云嫻表示，隨著傳統金融與金融科技深度融合，虛擬資產已是台灣邁向「亞洲資產管理中心」不可或缺的關鍵拼圖。以此宏觀願景為導向，HOYA BIT在完成金管會洗錢防制登記（金管證券字第 1140349566 號）的合規基礎上，致力將國際級服務標準引進台灣，具體實踐「台灣最友善交易所」的核心價值。

台新銀行長期耕耘數位金融創新領域，旗下數位銀行品牌Richart深受年輕世代與高度數位化投資族群青睞，在國內數位銀行中具領導地位。面對全球資產結構快速向數位化轉型，台新銀行與HOYA BIT禾亞數位科技將以本次合作為基礎，持續推動更多符合國際標準的創新服務，盼能共同推升台灣在全球金融科技市場中扮演重要關鍵角色。

HOYA BIT補充，新戶註冊開戶，綁定銀行只需30分鐘，相當於用戶於註冊當天就可以實現綁定銀行、入金與交易三者全數完成。