郵務面臨轉型 王國材：i郵箱寄取店已完成100座轉型目標

中華郵政公司董事長王國材24日表示，2025年是公司重要的經營轉型年，除全面檢視服務流程與營運效能，透過創新思維及跨部門協作，持續精進各項核心業務外，亦積極深化客戶關係經營，致力開發滿足民眾需求的多元便捷服務，結合郵政資源及跨產業合作，發揮企業最大價值。

中華郵政指出，今年4月間因美國總統川普實施對等關稅政策，導致新臺幣匯率短期內大幅升值，中華郵政公司營收亦受此影響產生虧損，經王董事長與全體同仁積極努力，拓展郵務、儲匯及壽險業務經營，及資金運用團隊積極操作，加上新臺幣匯率回貶，目前已轉虧為盈，預估年底稅後淨利可達百億元，順利達成年度預算目標。

隨著時代轉變，民眾多以電子郵件傳遞訊息，郵務面對函件每年減少2,780萬件，收入減少3億元的趨勢。王國材表示，數位轉型仍為中華郵政重要目標，另全力轉型至包裹、快捷服務也是接下來的重點。轉型的重點包含客戶關係的維持、投遞品質提升及數位化，並提供大宗電商北中南當日配、東部次日配服務。

目前「i郵箱寄取店」，已完成100座的轉型目標；3月啟用「上門收件預約系統」服務，讓民眾免出門也能寄件；10月舉辦「電動三輪機車啟用典禮」，宣達公司朝向實踐綠色物流的決心。

今年4月30日郵政勞資成功簽訂「團體協約修約」工作，這是自106年起歷經4次協商的重要進展，充分展現中華郵政公司積極為保障全體員工勞動權益、打造友善職場，及重視勞資和諧的理念與決心。

展望明年，將在2月將推出臺灣「2025威廉波特世界少棒冠軍紀念郵票」， 6月完成「A7郵政物流園區」落成典禮， 11月20日至25日舉辦「臺北2026世界郵展」。

明年適逢馬年，是中華郵政公司130歲生日，也是中華郵政邁向轉型的第二年，將持續結合數位發展與AI創新科技，以強化客戶體驗，增進品牌信賴為核心，發展智慧物流，促進普惠及永續金融，拓展郵政服務多元應用場域，創造企業長期價值，實踐永續發展目標，與客戶及社會共同成長。