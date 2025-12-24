凱基證券摘北市氣候行動獎 證券業唯一獲獎打造淨零典範

凱基證券在推動淨零轉型、永續金融創新及低碳營運方面的卓越成果，榮獲「臺北市政府氣候行動獎」，成為本屆證券業唯一獲獎企業，該獎項不僅肯定凱基證券落實自身減碳行動，更表彰其運用金融專業加速產業轉型，展現企業在氣候行動領域的領導地位。

凱基證券多年來持續推動淨零治理，依循國際標準導入SBTi科學基礎減量目標、TCFD氣候揭露制度，並逐步接軌TNFD、IFRS S2等國際準則，完善氣候風險情境分析與治理架構，提升企業韌性與透明度。在能源管理與效率提升方面，持續汰換節能設備、優化冰水主機與照明設計、推動綠電使用與數位化措施，使營運溫室氣體排放量連續下降，其中2024年總排放量較基準年2022年大幅下降達33%，展現在氣候治理上的實質成效。在永續金融方面，凱基證券積極承銷多項綠色與永續關聯之永續發展債券，同時推動PCAF資本市場促進碳排放估算，協助企業與投資人掌握轉型風險，透過產品創新、專業承銷服務與資訊揭露提升，促進市場永續轉型，創造具體且可衡量的氣候正向影響。

此外，凱基證券將ESG融入治理架構、跨部門合作機制與績效管理，形成長期且可持續的永續文化並展現創新能量，榮獲農業部表揚「積極參與農業ESG合作行動企業夥伴」及2025綠色餐飲指南年度「在地當季食材運用獎」肯定。凱基證券將總部大樓員工餐廳塑造為永續生活的落實地，以「在地共好×永續飲食」為核心獲環境部綠食飯桌認證，不僅穩定採購在地小農食材，主廚用心將永續理念融入每日餐桌，同時透過食農教育與小農市集，讓每位員工都能看見、理解並實踐在地飲食的重要價值，更因推動企業綠色飲食文化、支持地方農產，讓永續理念以更貼近生活的方式融入員工文化，成為企業氣候行動的特色亮點。

凱基證券表示，本次榮獲臺北市政府氣候行動獎，是外界對公司長期在氣候治理、自身減碳與永續金融貢獻的肯定。未來將持續強化淨零策略、提高永續金融深度與廣度，並攜手客戶、政府與社會各界，共同打造具有韌性與競爭力的低碳未來，為淨零轉型貢獻更大力量。