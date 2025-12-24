王國材：中華郵政今年稅後淨利重回100億元 明年A7物流中心啟用

中華郵政（郵政總局）董事長王國材表示，中華郵政今年稅後淨利有望站上100億元大關，重回正常軌道。中華郵政今年也歷經了雲霄飛車的一年，先是受到川普關稅政策影響，6月也因為提列責任準備而出現106億的虧損，而目前不僅全數補回，還額外回補了151億；今年業務重點聚焦因應信函業務衰退的轉型策略，強化快捷與包裹服務、維繫並擴大客戶關係、推動數位化（如 i郵箱與上門收件APP），並以電動三輪車提升包裹運載能力。展望明年的重要計畫，包括辦理威廉波特世界少棒冠軍紀念郵票活動、A7物流中心啟用及舉辦世界郵展等。

王國材指出， 今年因川普關稅政策影響，公司在6月面臨巨大虧損，但透過出售資產與團隊努力，加上下半年台股上漲與匯率回穩，公司成功轉虧為盈。今年稅後淨利可望重回100億，相較於前兩年呈現回升趨勢。

王國材表示，受數位化影響，今年信函業務每年減少約2,780萬件，年收入減少約3億元。從國際消息來看，丹麥郵局年底已停止寄送信函，凸顯此趨勢的嚴重性。目前有關郵務業務重心從傳統信件轉向快捷與包裹服務，視為公司轉型關鍵。轉型重點包含，維持客戶關係、提升投遞品質、推進數位化。

王國材也指出，在提升投遞效率與服務方面有三個方向：一、為與電商（如MOMO、PChome）的「當日配」競爭，推出快捷服務。二、 目標達成北、中、南「當日配」及東部「次日配」。三、啟用電動三輪車，提升包裹單次運載量，輔助郵務轉型。

另為為彌補夜間無法收寄件的缺點，郵局也擴充i郵箱服務總數達2,408座，其中100座為優化寄件流程的第五代i郵箱。