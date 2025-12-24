台灣理財通總經理豪捐400萬交通車 守護向上國中棒球夢

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
交通車不僅解決球隊的交通難題，更象徵陳文田對孩子們長達8年的溫暖守護。記者宋健生／攝影
平安夜裡，一陣陣歡笑聲傳遍校園。台灣理財通24日送上一份重量級的耶誕大禮：一輛價值400萬元的球員專用交通車，正式贈予台中市立向上國中棒球隊。這份禮物不僅解決球隊多年來奔波賽場的交通難題，更象徵著「長腿叔叔」總經理陳文田對孩子們長達8年的溫暖守護。

⭐2025總回顧

這段動人的緣分始於2019年。當時，台灣理財通總經理陳文田透過友人介紹，結識了向上國中棒球隊教練鍾昆龍，得知球隊中有許多家庭艱困的孩子，甚至因為繳不起餐費打算放棄夢想，鍾教練更是不惜變賣自己的金項鍊來支撐球隊。

鍾教練這份對教育與球隊的熱情，深深打動了陳文田。他從最初慨然允諾贊助餐費開始，一走就是8年。從改建球員浴室、提供日常訓練經費，到更新訓練器材，陳文田成了孩子們口中最親切的「長腿叔叔」，讓小球員們在艱難的環境中，依然能感受來自社會的厚實臂膀。

在愛心資源的灌注下，原本默默無聞的向上國中棒球隊，表現一年比一年亮眼。獲得贊助僅3年，便搶進全國聯賽8強；今年更是不負眾望，勇奪114學年度國中棒球運動聯賽軟式組全國冠軍。

陳文田今年更是全程參與球隊的每一場聯賽，在場邊頂著烈日吶喊。他感性表示，企業經營的真諦在於「陪伴人成長」，他希望讓孩子感受到，這份支持不會因為比賽結束而消失，而是會始終站在他們身旁，看著他們一步步踏穩人生的腳步。

向上國中校長黃智暘特別感謝台灣理財通多年來的支持，尤其此次捐贈價值400萬元的交通車，對球隊移動的安全性與訓練穩定性有極大助益。鍾昆龍教練也坦言，有了專屬車輛，球員在外出比賽時能更妥善保留體力，專注力也明顯提升。

對這群小球員來說，這輛交通車不只是載著他們去比賽的工具，更是一份充滿期待的期許。黃智暘表示，未來將持續結合社會資源，深化體育與品格教育，讓這份溫暖的陪伴力量，繼續在球場內外發光發熱。

台灣理財通總經理陳文田(左4)將價值400萬元球員專用交通車贈予向上國中棒球隊。記者宋健生／攝影
