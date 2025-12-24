錄取率不到1% 頂尖學子擠破頭想進的神秘銀行是誰？

每年皆受到全台校園優秀學子關注的「花旗暑期實習及儲備主管計畫」自開放徵才至今，已吸引全國年輕優秀人才應徵暑期實習生及企業金融儲備主管。今年校園徵才活動反應熱烈，吸引全台多所頂尖大學學生踴躍報名參與。報名人數較去年成長顯著，但因選才標準嚴謹，最終錄取率接近1%。

花旗台灣區總裁暨花旗（台灣）銀行董事長張聖心表示：「人才是花旗最重要的核心資產，也是我們長期投資的領域。花旗對人才培育的承諾始終如一，因為人才發展是需要持續投入的長期工程。我們高度重視從校園發掘新世代的潛力，希望學生踏入職涯的第一刻起，便能透過花旗完善的資源與文化，奠定堅實的專業基礎，成為具備全球視野的新一代的金融人才，並為台灣培育具有國際競爭力的金融專才。」

花旗每年持續深化校園連結，從源頭推動人才培育，並提供許多具發展性的機會，成為具備高度競爭力與抱負之學生的首選企業。花旗的暑期實習及儲備主管計畫除了提供全方位培訓資源，也強調跨領域歷練、國際化實務與職涯規劃，成功吸引眾多優秀學生競相投入，展現企業品牌吸引力與高度人才認同。

花旗在台深耕超過一甲子，對於金融人才培育更具業界領先的豐富經驗。花旗於1977年將儲備主管計畫首度引進台灣，孕育出無數優秀的在地金融人才及領袖，數十年來在國內金融業開枝散葉。花旗對人才培育不遺餘力，除了往年提供儲備主管前往紐約總部受訓機會，近年更積極投入暑期實習培訓計畫，讓即將畢業、進入職場的年輕學子實際了解外商銀行的實務運作，表現優異的暑期實習生更有機會直接錄取成為隔年儲備主管，提前獲得進入全球頂尖金融機構的門票。

花旗暑期實習計畫：

一、暑期10周密集的專案執行訓練 (2026年6月中至8月)。二、與全球或亞太區高階主管及其他國家的實習生交流互動、累積專業經驗。三、透過實習計畫進而了解跨國銀行運作，及早立定職涯目標。四、實習結束前，有機會獲得直接轉為隔年儲備主管的機會。

花旗儲備主管計畫：

一、紮實全面的在職訓練計畫。二、依照部門需求安排輪調，快速熟悉組織及實務運作。三、執行部門專案，學習跨國團隊合作，培養領導力及國際視野。四、參與全球或亞太區高階主管的培訓課程或經驗分享。五、高階主管授課並擔任職涯導師，安排儲備主管學長姊協助指導。