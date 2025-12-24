協助掌握政策變革與產業脈動 KPMG舉辦《2026國內外法令展望研討會》

KPMG安侯建業聯合會計事務所與安侯法律事務所24日舉辦《2026國內外法令展望研討會》聚焦台灣金融與產業法規最新趨勢，邀請安侯法律、KPMG安侯建業產業專家，深入剖析資產管理鬆綁、再生醫療法規、後關稅併購策略、借名登記實務、AI與Web3金融創新、穩定幣監理，以及高資產家族傳承議題。透過跨領域專業分享，協助企業全面掌握政策變革與產業發展脈動。

臺灣金融監理制度持續朝國際化邁進，「亞洲資產管理中心高雄專區」試辦業務於2025年正式啟動，一口氣開放38項創新措施，涵蓋跨境推介、外部資產管理（EAM）、家族辦公室服務，以及另類基金多通路銷售等，同時鬆綁銀行、證券及投信投顧業務規範，允許跨業合作與更具彈性的財富管理模式。安侯法律事務所合夥律師蘇瀚民指出，此舉不僅回應高資產客戶日益多元的需求，也展現我國法規改革的決心。主管機關已將家族辦公室納入試辦項目，並研議修正證券投資顧問及全權委託投資業務相關規範，參考香港、新加坡等國際立法例，打造更具競爭力的法制環境。預估至2027年，臺灣高資產族群的私人財富規模將達新臺幣46兆元，成為推動資產管理產業的重要動能，進一步鞏固臺灣在亞洲金融市場的地位，朝國際級資產管理樞紐邁進。

在企業全球布局方面，KPMG畢馬威財務諮詢協理陳韋丞表示，2025年在關稅與地緣政治風險持續升高的背景下，供應鏈重整已成為台商全球化策略的核心課題。由於建立當地營運與有效產能需時甚久，企業普遍轉向透過海外併購加速布局。然而，跨境併購除涉及關稅與採購層面的量化評估外，更牽動文化整合、當地團隊留任、跨境稅務規劃及金流安排等複雜議題，需仰賴企業內部團隊與外部專業顧問嚴密把關，方能確保交易安全並實現策略目標。

在生醫產業法規方面，安侯法律事務所資深律師蘇嘉瑞指出，「再生醫療法」與「再生醫療製劑條例」已於2024年6月完成立法院審議，相關施行細則與配套辦法預告後，預計將於明年初正式上路。雙法不僅確保再生醫療的品質、安全與有效性，也將對生醫產業發展產生深遠影響，包括外泌體等衍生物開發、細胞提供與儲存，以及細胞代工製造（CDMO）產業的法規遵循。尤其如何銜接再生醫療雙法與「生技醫藥產業發展條例」之租稅優惠適用，值得相關業者深入理解與評估。

針對不動產借名登記議題，安侯法律事務所合夥律師黃沛頌指出，借名登記在實務上長期存在，無論基於資產管理、節稅或規避強制執行等目的，均可能產生登記名義人與實質所有權人不一致的情形。最高法院108年度台上大字第1636號裁定，已明確否認以人頭方式取得原住民保留地之借名登記效力；近期法院實務亦進一步就私有農地借名登記案例，認定若僅為規避非自耕農不得取得農地的規定，屬脫法行為而應屬無效。未來法院是否將更嚴格檢視因法令限制特定資格始得取得所有權的借名登記類型，並一概否認其效力，仍有待持續觀察。

在科技與金融監理趨勢上，KPMG安侯企管數位創新服務副總林大中指出，AI發展已從對話型應用，正式邁入具備決策與執行能力的「自主代理人（Agentic AI）」階段。當AI能自主調用工具時，將衍生越權執行與法律責任歸屬等新型治理風險，企業應及早建立相應的管理與控管機制。此外，林大中也建議主管機關可評估研擬穩定幣試辦機制，且試辦範圍不應僅限於發行端，而應涵蓋發行、流通應用至後端財稅處理的完整商業閉環，以驗證法規與實務的相容性。他強調，虛擬資產服務應從客戶實際痛點出發，而非僅從技術面切入，才能真正落地並創造商業價值。

在全球金融監理環境快速變動之下，虛擬資產與穩定幣的規範正成為各國監理重點。台灣目前正草擬虛擬資產服務法草案，立法實施後將大幅強化現有對消費者使用穩定幣等虛擬資產交易的保護機制，並立法開放企業可以在台灣發行穩定幣做為交易媒介，減少跨國匯款的不便。安侯法律事務所合夥律師鍾典晏表示，未來虛擬資產服務商須依其服務項目分別取得主管機關許可，並遵循相應管理規範；穩定幣發行人亦須設置足額準備資產並接受監督。新法的推動，將促使產業加速合規與市場重整，企業應及早強化內部機制，並評估跨產業合作的可能性，以掌握新興商機。

在財富傳承與反避稅議題上，安侯法律主持律師兼所長卓家立指出，財政部近年持續透過函令與核釋，補充CFC與信託申報的實務細節，顯示反避稅政策正加速落地。在此趨勢下，傳承已不再只是單純的財富移轉，而是涵蓋風險控管與家族價值共識的長期工程。卓家立強調，有效的傳承不應從工具或法律架構出發，而應先凝聚家族內部的共識與價值觀，再透過家族憲章、治理委員會與專業顧問制度加以落實，方能兼顧代際溝通、資產配置與永續發展。在快速變動的法規與環境下，家族更應主動檢視整體傳承架構，避免僅消極仰賴境外受託機構的解釋，才能讓財富與理念穩健傳遞至下一世代。