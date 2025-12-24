凱基人壽領先業界 擴大全年齡保單指定聯絡人服務

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

因應詐騙手法日益翻新、受害族群持續增加，凱基人壽宣布擴大「保單指定聯絡人」服務機制，不再僅限65歲以上高齡保戶，全面開放至全年齡適用。透過制度設計，讓重要金融決策多一層即時提醒與關懷，協助保戶在關鍵時刻降低風險，展現壽險業落實防詐與金融大回饋的具體行動。

⭐2025總回顧

近年詐騙樣態從投資、假檢警延伸至冒充親友、假冒金融機構，影響層面早已不限於特定年齡或族群。凱基人壽指出，過往防詐措施多聚焦於高齡族群，但實務上，年輕世代與青壯族群同樣可能在資訊不對稱或時間壓力下誤入陷阱，因此此次調整機制，將防詐視為全齡共同面對的金融風險管理議題。

「保單指定聯絡人」機制，是指保戶可事先指定一位信任的親友，於保單涉及解約、保單價值變動或資金異動等關鍵流程時，由系統主動通知指定聯絡人，讓重要決策不再由單一人承擔。凱基人壽表示，此機制不僅有助於即時察覺異常，也能讓平時熟悉保戶狀況的家人或親友，在第一時間發揮提醒與關懷功能，形成多一道防護。

在制度設計上，凱基人壽也考量現代家庭型態的多元性，指定對象不限於直系血親，凡配偶、直系血親卑親屬、依法具繼承關係者或永久共同生活之同住家屬皆納入可指定對象，提升制度的實用性與彈性。透過親友間的即時連結，讓保險機制從事後補救，轉為事前預防，發揮更實質的守護力量。

除制度面精進外，凱基人壽所有第一線客服與業務同仁也同步強化防詐應對流程，透過「提醒防詐、一線阻詐、宣導識詐」三大行動，主動關懷保戶，將防詐意識融入日常服務環節，形成制度與執行並進的防護架構，展現凱基人壽持續以客戶為中心，並以具體行動實踐公平待客的服務理念。同時降低金融交易遭不當利用的可能性，回應社會對保險業風險控管的期待。

凱基人壽深信防詐不僅是風險控管議題，更是壽險業回饋社會的重要責任。透過持續精進「保單指定聯絡人」機制，並結合第一線人員的主動關懷與提醒，具體實踐「金融大回饋」精神。未來，將持續秉持「We Share We Link」精神，從制度優化、數位流程到客戶服務，全方位落實防詐作為，建立更具韌性的金融安全防護網。

凱基人壽 保單 壽險業

