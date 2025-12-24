限時免費貼圖！富邦金「萌萌柯基犬」LINE 貼圖 傳遞聖誕及新年祝福

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
富邦金控再推全新限時免費貼圖，只要加入「富邦FUBON」LINE官方帳號好友，並完成個人化服務綁定，即可免費下載使用效期180天的「萌萌柯基犬」貼圖。富邦金控／提供
富邦金控再推全新限時免費貼圖，只要加入「富邦FUBON」LINE官方帳號好友，並完成個人化服務綁定，即可免費下載使用效期180天的「萌萌柯基犬」貼圖。富邦金控／提供

繼過往多款深受好評的LINE貼圖後，富邦金控再推全新限時免費貼圖！今年，富邦金控攜手在Instagram擁有1.4萬名粉絲的人氣插畫家卡卡CACA，為富邦金控獨家繪製「萌萌柯基犬」LINE貼圖，以圓潤可愛的柯基犬角色，結合生活中最常用的問候語與情境設計，不論是聖誕佳節、新年祝福，或是日常聊天互動，都能靈活使用，讓富邦LINE好友的日常對話充滿療癒萌力。

即日起至2026年3月22日，只要加入「富邦FUBON」LINE官方帳號好友，並完成個人化服務綁定，即可免費下載使用效期180天的「萌萌柯基犬」貼圖。除可透過活動連結下載外，貼圖亦同步上架LINE貼圖小舖，用戶可於貼圖小舖「活動」頁面中找到「萌萌柯基犬」貼圖，完成綁定後即可下載使用，輕鬆把超萌柯基帶進每一次對話中。

富邦金控總經理韓蔚廷表示，富邦金控持續深化數位平台經營，提供客戶創新的數位體驗。「富邦FUBON」LINE官方帳號為全台唯一橫跨銀行、證券、保險的金控官方帳號，截至目前總好友數已突破567萬人。各子公司亦持續擴充官方帳號服務內容，台北富邦銀行於今年5月完成訂閱通知改版，讓客戶在掌握帳務進出等個人化提醒的同時，也能同步獲取更多超值優惠、知識加值與貼心服務；富邦人壽則於8月進一步擴大建設PNP個人化通知服務，讓保戶可於第一時間接收保險理賠、保險給付及保單借還款等案件受理進度訊息，打造更即時、便利的數位金融體驗。

此外，凡透過LINE POINTS活動頁面新加入「富邦FUBON」LINE官方帳號好友並完成綁定，除可免費下載「萌萌柯基犬」貼圖外，還可享有限量LINE POINTS點數好禮。這個冬天，歡迎邀請更多好友加入「富邦FUBON」LINE官方帳號，體驗富邦數位服務帶來的便利，用「萌萌柯基犬」的可愛祝福，讓生活更添溫暖與歡樂。

