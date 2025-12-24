聯卡中心：女性刷卡3指標皆高於男性 但男性單卡力道強

聯合信用卡處理中心（聯卡中心）24日發布近一年我國男女信用卡消費樣態差異分析，結果顯示，近一年女性持卡人在刷卡總金額、刷卡總筆數、消費使用卡數皆超越男性，但若從單卡使用行為觀察，男性在單卡年刷卡金額則高於女性，顯示男性多集中在少數信用卡進行消費，女性則傾向依消費場景及回饋使用不同卡片。

聯卡中心透過信用卡大數據平台撈取自2024年7月至2025年6月間我國男女性持卡人的信用卡消費數據，進行男女信用卡消費樣態差異分析。

從整體規模來看，包括刷卡總金額、總筆數及消費使用總卡數三大指標皆高於男性，其中近一年女性持卡人刷卡總金額占比達52.86%，刷卡總筆數占51.66%，且消費使用卡數占比更高達55.75%，顯見女性皆展現出較高的信用卡消費動能。

不過，若以單卡使用行為來看，男性平均每卡年刷卡金額為70,383元，高於女性的62,629元；男性平均每卡年刷卡筆數為49筆，也高於女性的42筆，顯示男性較常集中使用少數信用卡進行消費，而女性則傾向依消費場景及回饋使用不同卡片。

若從刷卡金額各年齡層來看，各年齡層皆呈現「女性高於男性」的現象，且男、女性消費力最強皆在40~50歲年齡層，尤其女性消費高峰也進一步延伸至50~60歲，顯示女性在職涯後段乃至中高齡階段，在生活與家庭支出方面，較常扮演家庭採購支出的角色。

在地區分布方面，全國多數縣市皆由女性刷卡金額領先，僅有新竹縣市成為例外，由男性刷卡金額高於女性。新竹縣市的男性刷卡優勢，與高科技產業聚集、產業結構與薪資水準等因素具關聯性，使當地形成較鮮明的男性消費市場。

另外，從刷卡主要行業分布來看，男、女性持卡人主要集中於零售、保險、百貨、公共行政、餐飲及旅行業等民生及公共相關產業，不過女性在零售業及百貨業的刷卡金額均較男性高出1,000億元以上，呈現購物相關消費的高度參與；相較之下，男性則在公共行政的刷卡金額則高於女性近1,000億元，呈現不同的支出重心。

在網路交易方面，女性在網路交易的筆數占比54.45%與金額占比53.51%皆超過五成，且於各年齡層均領先男性。不過，若進一步把網路交易市場區分國內外，可以發現男性是國外網路交易的愛好者，其交易筆數占比近六成，金額占比也近55%，雙雙領先女性；而國內網路交易仍由女性保持優勢，筆數及金額占比約在55%。

在便利商店通路中，男性更常在便利商店消費，筆數占比達55.48%；女性雖消費次數較低，但平均單筆消費金額為223元，高於男性的180元，因此男女性消費金額占比接近50%，表現相當。在年齡分布方面，除了50~60歲年齡層男性消費筆數占比略低於女性外，其餘年齡層男性筆數占比皆高於女性，尤其30歲以下及30~40歲男性占比接近六成，顯示40歲以下男性更喜愛在便利商店消費。

聯卡中心總經理呂蕙容表示，本次分析有助於政府部門、產業界、學界及社會大眾，從數據角度了解兩性在消費行為的差異與家庭角色及社會變遷的關聯，也能作為推動性別友善政策及產業行銷的重要依據，未來聯卡中心也將持續透過大數據分析，提供更具價值的洞察，作為政策與產業應用的參考。