中信產董事長王志誠 闡述公司三大營運方向

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

中國信託產險董事長王志誠11月上任，首次於公司動員大會與北中南逾550名員工線上、線下相見歡，王志誠宣示「數位轉型」、「服務提升」與「社會責任」將是未來三大營運方向，還邀請專家特訓越語日常會話，勉勵第一線員工持續精進公平待客，讓臺灣40萬越南新住民、移工客戶，感受「講越語嘛也通」的友善服務。

王志誠進一步闡述公司三大營運方向，首先「數位轉型」是企業提升競爭力的重要關鍵，透過流程優化、數據整合與資訊透明，有助強化營運效率、提升競爭力；更致力「提升服務品質」，持續強化教育訓練與風險控管，有效降低客訴率，落實公平待客讓客戶信賴有感倍增；更要結合保險核心本業「善盡企業社會責任」，業務推展同時推廣防詐識詐教育，從第一線協助客戶提高警覺、避免受騙；面對高齡、身心障礙弱勢客群，中國信託產險則優化友善措施，提供有溫度、更安心的保險服務。

目前在臺灣的越南新住民和移工約有40萬人，是中港澳以外最大的新住民族群，人身保障議題不容忽視，中國信託產險長期關注多元共融、落實普惠金融，致力為新住民打造友善金融服務，特別邀請第一位在臺灣開辦越語教育、臺灣越裔總會陳凰鳳總會長，於動員大會教學初階越南語。陳凰鳯是新住民、現在更歸化成為正港臺灣人，擔任政治大學外國語文學院講師，她分享在臺灣詢問「對方年紀」是不禮貌的行為，在越南卻是確認彼此稱謂的開場白，讓員工瞭解文化的差異性。中國信託產險期盼員工學習越南基本問候語、生活會話、瞭解國情禮儀等，才能消弭溝通落差、同理越籍新住民需求，具體落實有溫度的公平待客。

中國信託產險官網已建置英、印、泰、馬、越5國語言強制險宣導專區，幫助世界各國在臺新住民掌握重要權益、獲得專業保險服務，未來將擴大多語化及友善服務，以「待客如親」的精神為在臺新住民撐起風險防護網。

中國信託 新住民 產險

