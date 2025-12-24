獨家／投信圈高層異動 第一金投信新總座人選揭曉

快訊

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
傳第一金投信總經理職缺將由目前督導業務行銷的副總，也是前凱基投信總經理高子敬接掌。聯合報系資料照
歲末年終，投信圈高層傳異動。在公股投信四合一消息頻傳之際，現任第一金投信總經理廖文偉將回歸第一銀行，升任一銀財務處處長，據悉，第一金投信總經理職缺將由目前督導業務行銷的副總，也是前凱基投信總經理高子敬接掌。

高子敬在投資圈資歷豐厚，過去曾擔任凱基投信總經理、日盛投信投資長，更早之前也曾擔任第一金投信投資長，今年中回到第一金投信掌管業務行銷處。據悉，第一金投信24日將召開臨時董事長，指派新任總經理。

事實上，第一金投信23日調整董監事，新任董事陣容為董事長尤昭文、傅清源、第一金投信副總經理高子敬、中國文化大學財務金融學系教授兼教務長楊馥如、林振明，監察人為第一金控副總經理兼策略規劃處處長李淑玲、第一金控行政管理處處長王水蓮。董事名單已經看不到廖文偉，據了解，期將回歸一銀出任財務處處長，而這也是他此番回到第一金投信之前，最可能出線的職務。

第一銀行財務處的工作核心是管理該行龐大資金、流動性與利率、匯率風險，主要負責資金調度、資產負債管理 （ALM）、金融商品交易（外匯、利率、股權等）、市場分析，在第一金內動見觀瞻。

第一金控 總經理 第一銀行

