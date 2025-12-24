快訊

台東公告地價驚見每平方公尺6元土地 地點在這民眾笑「買來種雲嗎？」

告別2025／2026下一步怎麼走？AI搶先預測趨勢大變化

台中女警嗆「盧秀燕腦門開3槍」 法院收押理由曝：難保她不會付諸行動

哈日族注意！聯邦吉鶴卡回饋再升級 日本旅遊最高享11%回饋

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
聯邦銀行24日宣布2026年全面升級吉鶴卡日本旅遊優惠。圖／聯邦銀行提供
聯邦銀行24日宣布2026年全面升級吉鶴卡日本旅遊優惠。圖／聯邦銀行提供

為滿足國內廣大哈日族的需求，聯邦銀行24日宣布2026年度全面升級吉鶴卡日本旅遊優惠，針對廣受好評的「日本旅遊祭」活動再加碼，提供日本境內消費最高11%回饋，主要內容包括日幣消費2.5%無上限、日本Apple Pay加碼最高2.5%，並針對旅客經常造訪的11大通路提供最高3%加碼回饋，此外，新戶於2026年1月1日至6月30日到日本實體商店使用吉鶴卡，還可再享額外最高3%加碼，讓旅客以最超值的回饋暢遊日本。

⭐2025總回顧

旅客經常造訪的日本11大通路，涵蓋7-ELEVEN、LAWSON、東京迪士尼、大阪環球影城、Bic Camera、唐吉訶德、Yodobashi等知名熱門商店。

在國內消費部分，新的一年，吉鶴卡也在國內持續擴大「日系生活圈」回饋版圖，進一步在日系名店加入超人氣服飾品牌，提供加碼最高4%回饋，包括愛德利亞集團旗下GLOBAL WORK、niko and …、LOWRYS FARM等12大品牌、思夢樂、UNIQLO等流行服飾，還有日藥本舖、三友藥妝Tomod’s等生活通路；此外並擴大日系餐飲合作，消費者於周一至周五至涮乃葉、燒肉Smile、定食8、YAYOI彌生軒、Mo-Mo-Paradise、勝博殿等指定餐廳，可享最高10%現折優惠。

吉鶴卡在國內合作品牌超過50家、涵蓋超過700家門市，可完整滿足日系品牌愛好者對美食、服飾、美妝到生活用品的全方位需求。

另外，吉鶴卡同步推出多項國際組織合作優惠，在日本指定百貨回饋最高可達18%、日本指定交通運輸最高享50%感應支付回饋。使用吉鶴卡預訂日本、韓國指定飯店，最高可12%折扣。另外，使用Apple One、App Store、Apple Music、Apple TV+等指定Apple Services消費滿額即享100元回饋。讓卡友無論是海外旅遊或是日常生活，都能享有最具吸引力的消費回饋，台日友好、刷吉鶴卡更好。

日本旅遊 消費

延伸閱讀

裕日車找回NISSAN品牌力 業績重返榮耀

日本藥妝店掃貨被算錯帳如何避免？日旅達人這樣建議

從日本校園到農村寄宿家庭 高雄三民國中赴福岡國際見學

沒有藉口偷懶！一週體驗Apple Fitness+ 看著活動圓圈閉合簡直太療癒

相關新聞

獨家／投信圈高層異動 第一金投信新總座人選揭曉

歲末年終，投信圈高層傳異動。在公股投信四合一消息頻傳之際，現任第一金投信總經理廖文偉將回歸第一銀行，升任一銀財務處處長，...

哈日族注意！聯邦吉鶴卡回饋再升級 日本旅遊最高享11%回饋

為滿足國內廣大哈日族的需求，聯邦銀行24日宣布2026年度全面升級吉鶴卡日本旅遊優惠，針對廣受好評的「日本旅遊祭」活動再...

金價狂飆近4,500美元天價！三大首席經濟學家：超乎預期、不預設高點

隨著聯準會進一步降息預期升高，美國與委內瑞拉衝突、俄烏戰爭情勢升溫，帶動避險資產表現，也讓國際金價飆漲，23日首度站上每...

這家壽險業爆內鬼A千萬 金管會直指：長期、多次又多筆

台灣人壽發生保全楊姓員工涉嫌長期挪用保戶款項案件，挪用金額近2,000萬元。保險局副局長蔡火炎表示，台壽保已於12月初依...

富邦壽發債要募400億元 壽險業整體金額連三年衝破千億元

為了2026年可順利接軌IFRS17和TW-ICS，國內壽險業發債籌資一波波。今年截至目前壽險業發債金額達1,767億元...

銀樓金價衝上17,600元 臺銀黃金存摺每公克攀4,571元新高

金價再飆新高，臺銀黃金存摺昨（23）日收盤寫下每公克4,571元新高。銀樓黃金牌價來到每錢17,600元新天價，業者指出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。