哈日族注意！聯邦吉鶴卡回饋再升級 日本旅遊最高享11%回饋

為滿足國內廣大哈日族的需求，聯邦銀行24日宣布2026年度全面升級吉鶴卡日本旅遊優惠，針對廣受好評的「日本旅遊祭」活動再加碼，提供日本境內消費最高11%回饋，主要內容包括日幣消費2.5%無上限、日本Apple Pay加碼最高2.5%，並針對旅客經常造訪的11大通路提供最高3%加碼回饋，此外，新戶於2026年1月1日至6月30日到日本實體商店使用吉鶴卡，還可再享額外最高3%加碼，讓旅客以最超值的回饋暢遊日本。

旅客經常造訪的日本11大通路，涵蓋7-ELEVEN、LAWSON、東京迪士尼、大阪環球影城、Bic Camera、唐吉訶德、Yodobashi等知名熱門商店。

在國內消費部分，新的一年，吉鶴卡也在國內持續擴大「日系生活圈」回饋版圖，進一步在日系名店加入超人氣服飾品牌，提供加碼最高4%回饋，包括愛德利亞集團旗下GLOBAL WORK、niko and …、LOWRYS FARM等12大品牌、思夢樂、UNIQLO等流行服飾，還有日藥本舖、三友藥妝Tomod’s等生活通路；此外並擴大日系餐飲合作，消費者於周一至周五至涮乃葉、燒肉Smile、定食8、YAYOI彌生軒、Mo-Mo-Paradise、勝博殿等指定餐廳，可享最高10%現折優惠。

吉鶴卡在國內合作品牌超過50家、涵蓋超過700家門市，可完整滿足日系品牌愛好者對美食、服飾、美妝到生活用品的全方位需求。

另外，吉鶴卡同步推出多項國際組織合作優惠，在日本指定百貨回饋最高可達18%、日本指定交通運輸最高享50%感應支付回饋。使用吉鶴卡預訂日本、韓國指定飯店，最高可12%折扣。另外，使用Apple One、App Store、Apple Music、Apple TV+等指定Apple Services消費滿額即享100元回饋。讓卡友無論是海外旅遊或是日常生活，都能享有最具吸引力的消費回饋，台日友好、刷吉鶴卡更好。