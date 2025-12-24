快訊

泰山摩鐵驚傳雙屍案！時間到未退房 員工查看赫見2人倒房內送醫亡

豐原爆兇殺！男子「在家被砍」 頸部中刀送醫急救中

新人轉向空無婚、照片婚 日本婚宴業崩盤員工去顧靈堂

短線投機熱！槓桿型ETF規模破2,390億美元 近年翻倍成長

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
槓桿型ETF績效表現。資料來源： CMoney、統計至12/23、崔馨方／製表。
槓桿型ETF績效表現。資料來源： CMoney、統計至12/23、崔馨方／製表。

槓桿型ETF交易熱度今年明顯升溫。法人表示，資金快速湧入，不僅反映全球投資人對短線行情的興趣升高，也顯示槓桿 ETF 正由過往小眾操作工具，逐步擴散至更廣泛投資族群；在資金、波動與交易需求三力合流下，躍升為成長最快的ETF類型之一。

⭐2025總回顧

根據Bloomberg數據顯示，全球槓桿型ETF在2025年第3季的資產規模正式突破2,390.4億美元，較2024年初約1,200億美元幾乎翻倍成長，呈現近年罕見的「直線式上升」。

另根據CMoney統計至23日，觀察本月初以來槓桿型ETF績效表現，資金明顯轉向海外與商品題材，S&P黃金正2漲幅居前，顯示避險需求升溫；陸股、上證相關槓桿 ETF 同步走強。

反觀，台股槓桿ETF當中，包括：元大台灣50正2、國泰臺灣加權正2、富邦臺灣加權正2、群益臺灣加權正2等，近六個月以來績效達72%以上，表現亮眼。

聯邦投信行銷業務處協理何彥樟分析，此波槓桿ETF的爆炸性成長主要由三大因素推動。第一，AI、半導體與科技股再度強勢，使市場風險偏好急速升高，投資人希望透過槓桿ETF「放大漲幅」，快速捕捉行情。

第二，量化基金與動能策略普遍使用槓桿ETF作為短線操作底層，形成結構性資金流入，加速推升AUM。第三，在降息預期與市場波動的環境下，短線交易活躍度提升，使槓桿ETF使用更普及、更受關注。

黃金方面，富蘭克林證券投顧表示，在川普政策不確定性、地緣政治衝突未解、央行維持強勁買盤、黃金ETF持倉量回升等因素支持下，金價雖有漲多回檔壓力但下檔也有強力支撐，整體表現仍強勢。

展望2026年陸股，凱基投顧分析，A股基本面回溫可望加快，非金融企業歸母淨利潤有機會成長近15%，獲利加速改善將對股市形成支撐。估值方面，雖已連續兩年上行，但目前仍處於2000年以來的中游水準，在中美關係趨緩、重點領域風險下降、新經濟周期逐步顯現，以及投資人風險偏好回升等因素支撐下，估值擴張仍具空間。

法人提醒，雖然槓桿ETF的規模創新高，象徵市場情緒正處於亢奮階段，槓桿 ETF的特性與一般ETF不同，具備每日再平衡、追蹤偏差與「波動侵蝕」等風險。

如果投資人誤以為槓桿ETF能「長期放大指數報酬」，反而可能因震盪而出現與預期不符的績效。在市場熱度高企的時候，更需要保持冷靜，了解產品風險，並搭配風險控管與適當的進出策略，才能避免承擔不必要的損失。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

槓桿ETF

延伸閱讀

金、銀價格飆 再創新高…黃金明年可望挑戰5,000美元

銀樓金價衝上17,600元 臺銀黃金存摺每公克攀4,571元新高

黃金、白銀ETF漲勢犀利 00635U、00738U等三檔創新高價

守護選手拚搏 運動禁藥防治基金會攜手醫療界啟動黃金防線

相關新聞

00757、00646、00830...5檔美股ETF報酬超驚人！懶錢包：缺點就是內扣費高

投資無國界，透過複委託或海外券商買美股ETF，就能輕鬆把資產配置到五大洋，參與各種主題、國家、區域的成長。成本低，難度也不高，更能一口氣買下全世界，是我相當推薦的懶人投資法。 當然，有些投資人不愛複委託，不愛海外券商，覺得操作很複雜，英文難以理解，或是有其他需求偏好，那麼也可以考慮台灣市場上的海外ETF。雖然要承擔一些缺點，不過就跟平時買賣台股ETF一樣，也不用自行換匯，專為超級懶人設計。

00757換股加進Palantir…尖牙ETF再進化！網友卻吵翻了

統一FANG+ ETF（00757）最新一季成分股調整出爐，新增美國數據分析公司Palantir，同時剔除ServiceNow。消息曝光後，不只官方強調AI生態布局更完整，股板網友也立刻掀起激烈討論，

009803當核心配置、小資族定期定額也行！股海老牛：季配讓整體資金運用更彈性

保德信市值動能50（009803）近期在市場討論中，被視為市值型ETF的核心配置選項之一。財經部落客股海老牛在玉山投信的影音內容中指出，從今年來看，整體台股走勢屬於相對健康的狀態，而對於2026年，他

退休「不把錢留給子女」反而更安心！施昇輝：買0050、0056靠股息支應生活開銷

我昨天去某上市公司演講，聽眾都是即將退休的同事。 我說：「不要想把錢留給子女，你就會覺得錢夠用了。如果你已經覺得錢不夠用了，更不該繼續省吃儉用，要把錢留給子女。錢要自己花，房子留給子女。」 「絕對

想買0050還要分批？「期貨歐印太累」他改抱40張求安穩 網一面倒勸刪APP

買ETF需要看時機進場嗎？一名網友在PTT股票板詢問，手上有一筆暫時不想動用的資金，打算長期投入元大台灣50(0050)約40張，但猶豫要「黃金交叉進場」、碰季線分批、等大盤急跌或採質押流等方式配置，引發網友熱議。討論焦點集中在「0050到底需不需要擇時」與「長期投資的心態管理」，不少人直言最簡單就是一次買進後別再看盤。

00983B、00984B首次配息表現亮眼！稀飯：長期安穩領錢、還有避稅作用

月底、初除息的ETF名單，現在真的越來越熱鬧了！ 截至目前，1月初除息的ETF已經累積超過11檔，其中包含8檔債券型ETF，以及3檔股票型ETF，讓我們一起來看看它們的分配金額跟除息日程吧！ 00953B，這期預估每單位配發0.061元，一樣維持，單月殖利率約0.63%。回顧去年全年，總共配發0.79元，將各期殖利率加總後，年化殖利率約為8.09%。它能配發如此高息，主要是它投資「非投等債」，追求的是較高收益，同時也必須承擔相對較高的信用風險。 如果你本身能接受波動、並且對高收益債券ETF有興趣，這檔會是名單中可以留意的選項之一；但如果你偏好的是信評較高、走穩定路線的配置，那接下來這兩檔，也是能關注的。 這次榜單中，有兩檔是成立以來首次配息的債券ETF，分別是00983B，以及00984B。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。