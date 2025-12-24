金價狂飆近4,500美元天價！三大首席經濟學家：超乎預期、不預設高點

隨著聯準會進一步降息預期升高，美國與委內瑞拉衝突、俄烏戰爭情勢升溫，帶動避險資產表現，也讓國際金價飆漲，23日首度站上每盎司4,497美元，4,500美元大關近在咫尺。對此，國內金控首席經濟學家表示，黃金漲勢超乎預期，目前不預設高點。

富邦金控首席經濟學家羅瑋表示，金價漲勢確實超乎預期，原先預期4,400元不會這麼快突破，沒想到22日就過了，近期主要的原因首先是地緣政治的疑慮，在美國主導的邁阿密和平會談結束僅兩天後，俄羅斯再度對烏克蘭能源基礎設施和首都基輔發動攻擊，協議陷僵局，同時美國與委內瑞拉關係持續緊張；第二則是因為聖誕節即將到來，交易上較清淡，此時出現強勁買盤進入黃金市場，對市場產生較大的影響作用；第三則是因日本央行升息，但卻無明確表態後續貨幣政策動向，使得市場持觀望態度。

羅瑋指出，以目前的態勢來判斷，金價短期先看4,500美元，等到明年包含Fed新主席人選出爐、歐洲各國的財政預案是否順利通過等，金價走勢會更明朗化。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，國際金價連日創高主要有兩大原因，第一，各國央行持續增持黃金儲備，今年前三季，全球央行已增持634公噸黃金，雖較去年減少約一成，但今年前三季金價較去年同期成長約40%，因此總花費較去年成長約23%，主要是各國擔心美元是否會出現長期購買力減少的問題；第二，聯準會未來降息步調是否導致美元進一步貶值，市場大多預期明年新主席上任後，降息幅度是二碼起跳，利率3%以下的可能性也增加。

林啟超認為，隨著各國央行，甚至法人機構在配置上增持黃金，儘管只是幾個百分點，量應該都蠻大的，加上各國貨幣都面臨購買力減少的問題，黃金就成為一項平衡的工具，因此目前「不會去預設金價高點」，加上可能會有投機性買盤，後市還會繼續創高。

永豐金控首席經濟學家黃蔭基日前也指出，明年建議擁抱黃金，由於南方國家儲備需求、AI電力革命與關鍵原物料共構金屬牛市，金價將往4,900美元邁進。