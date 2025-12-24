國泰金再登101 點亮祝福

迎接二○二六年，台北跨年夜將再次閃耀溫暖光芒！國泰金控繼去年首度贊助台北一○一跨年倒數光雕，吸引超過廿二萬人觀賞後，今年再度點亮台北一○一。延續「BETTER TOGETHER 共創更好」的品牌主軸，並提出「一起 不只是1+1」的品牌精神，透過現代化的光影技術，點亮溫暖祝福，共創更好的台灣。

二○二六國泰金跨年光雕，預計將於十二月卅一日晚間十一時○一分起於台北一○一登場。此次邀請大型光影藝術策展人馮建彰與FREES團隊共同打造。以溫暖光暈的檯燈意象揭開序幕，象徵人與人之間的陪伴與守護；隨後，畫面中的多元粒子匯聚成光點、光球與大樹，依序呈現「有你一起 多麼幸運」、「是互補 是合作」、「是靠近 是改變」，最終凝聚成「一起 不只是1+1」的核心訊息。

為了呈現台灣的多元包容，光雕畫面特別穿插日、越、印、韓等多國語言的「BETTER TOGETHER」。最後，國泰金控品牌字樣伴隨天燈冉冉升空。

旗下子公司國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信，也分別透過光雕畫面傳遞「勇敢前行 遇見更好的自己」、「穩健向前 超越每一天」等祝福，陪伴民眾迎向嶄新的二○二六年。

國泰金也將同步推出跨年限定社群活動，民眾於跨年夜拍下台北一○一國泰光雕畫面，上傳至Facebook粉專「國泰永續識務所」，標註好友並留言，即有機會抽中五百元全聯禮券。