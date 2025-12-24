金融競爭力論壇／金管會主委彭金隆談亞資中心 金融升級關鍵工程

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
經濟日報昨日舉行「金融競爭力論壇—永續Ｘ創新 亞資中心新機遇」，金管會主委彭金隆（中）出席致詞，與會貴賓包括資誠亞資辦公室共同執行長陳筱娟（左起）、保險事業發展中心總經理詹芳書、國泰世華私人銀行執行長傅伯昇、中國信託銀行總經理楊銘祥、國泰人壽總經理劉上旗、玉山金控永續長張綸宇、投信投顧公會理事長尤昭文、經濟日報社長劉永平共同合影。 記者葉信菉／攝影
金管會主委彭金隆昨（23）日指出，亞洲資產管理中心不是口號，而是台灣金融升級的關鍵工程。過去一年半有43項法規鬆綁，金融業資產規模成長4.7兆元，提前達成亞資中心「兩年有感」第一階段目標，台灣金融板塊正加速翻轉，外界的問號，也逐步轉為驚嘆號。

經濟日報昨日舉行「金融競爭力論壇—永續Ｘ創新  亞資中心新機遇」，彭金隆致詞時說，這次論壇聚焦永續、創新與亞資中心三大主軸，其中「亞資中心」是金管會當前推動的關鍵政策。本論壇由臺灣證券交易所、中國信託銀行、國泰人壽、國泰世華銀行、國泰投信、玉山銀行、富邦金控（2881）、南山人壽協辦。

金管會到10月底統計，金融業資產規模攀升到36.26兆元，較亞資政策推動前增加了4.7兆元，達成「兩年有感」增額4兆元目標的117.5%。金管會規劃，到「第六年有成」時，即2030年資產規模要攀升到60兆元。

他回顧，台灣自1995年起曾多次嘗試推動類似計畫，但未能如預期發展。即便去年再度啟動亞資中心計畫，外界仍普遍抱持懷疑，認為台灣在稅制、語言、外匯環境與地緣政治等條件上，難以與新加坡、香港競爭。

不過，彭金隆強調，台灣有獨特利基，包括全球具競爭力的產業與供應鏈、雄厚的民間資金與財富、充沛的投資動能，以及完整的金融服務生態體系；加上遍布全球的台商企業主與潛在回流資金，都是推動亞資中心的重要基礎。

台灣在1995年首次提出構想時，台股僅5,173點，如今已逾28,000點；資本市場市值成長逾一倍、位居全球第八；台積電市值成長超過30倍，全體金融業資產擴增八倍，人均GDP接近4萬美元，「30年後的台灣，早已不可同日而語，過去只能築夢，現在可以築夢踏實。」

彭金隆說，台灣策略並非取代既有金融中心，而是做出自身特色，在優勢領域「大贏一段」，在劣勢處「少輸為贏」，透過大贏小輸的組合策略，打造屬於台灣的競爭利基。

在「能做的先做」原則下，金管會一年半來已完成超過43項法規調整，包括7月啟動高雄資產管理專區、開放38項業務，吸引40家金融機構與四大會計師事務所進駐；私人銀行規模突破2兆元。他強調，亞資中心是長期工程，但「現在不做，未來只會更難」。

