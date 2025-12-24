富邦壽發債要募400億元 壽險業整體金額連三年衝破千億元

為了2026年可順利接軌IFRS17和TW-ICS，國內壽險業發債籌資一波波。今年截至目前壽險業發債金額達1,767億元。而富邦金控（2881）昨（23）日代子公司富邦人壽發布重大訊息，擬以公開募集方式發行10年期(含)以上累積次順位公司債，發行金額上限為400億元，發債目的為強化財務結構及提升資本適足率。

金管會在2023年4月開放壽險業可發行十年以上、有到期日的次債可計入第二類資本，使2023年至今，已連三年壽險業發債額都衝破千億元大關。富邦金控昨代子公司富邦人壽公告擬以公開募集方式發行10年期(含)以上累積次順位公司債，發行總額上限為新台幣400億元整（含台幣及/或等值外幣）之10年期(含)以上累積次順位債，於境內及／或透過富邦人壽百分之百持有的海外子公司（FUBON LIFE SINGAPORE PTE. LTD.）於境外，得依實際狀況需求於董事會通過後並向主管機關申請核准後一年內一次或分次發行完成。

富邦人壽表示，為增加發債彈性，以因應債券市場變化，面額與發行價格、發行利率等，授權董事長或其指定之人依據債券市場變化決定。募得價款將用於充實營運資金、強化財務結構及提升資本適足率。

金管會統計，壽險業自2023年起，發債規模已連三年突破千億元。2023年達1,110億元，2024年衝上1,868億元高峰，2025年截至12月17日止已達1,674.5億元，若加計三商美邦人壽新公告的92.5億元，預計年底前資金可到位，今年發債金額將達1,767億元。

以個別公司來看，富邦人壽今年已於國內三度發債共計590億元，於海外發行次順位債6.5億美元，國內外合計790億元，排在第一；南山人壽今年同樣三度發債，發行金額總計達192億元，而在今年9月其成功定價3.95億美元15.5年期海外次順位資本債券，並於11月定價2.58億美元的次順位資本債券增發交易，加計前次共發行6.53億美元，國內外合計約390.96億元排在第二。