快訊

道交條例修正…騎機車滑手機、吸菸 罰鍰增至1200元

緊盯國防預算？ AIT副處長拜會李乾龍、張榮恭

富邦壽發債要募400億元 壽險業整體金額連三年衝破千億元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
為了2026年可順利接軌IFRS17和TW-ICS，國內壽險業發債籌資一波波。聯合報系資料照
為了2026年可順利接軌IFRS17和TW-ICS，國內壽險業發債籌資一波波。聯合報系資料照

為了2026年可順利接軌IFRS17和TW-ICS，國內壽險業發債籌資一波波。今年截至目前壽險業發債金額達1,767億元。而富邦金控（2881）昨（23）日代子公司富邦人壽發布重大訊息，擬以公開募集方式發行10年期(含)以上累積次順位公司債，發行金額上限為400億元，發債目的為強化財務結構及提升資本適足率。

⭐2025總回顧

金管會在2023年4月開放壽險業可發行十年以上、有到期日的次債可計入第二類資本，使2023年至今，已連三年壽險業發債額都衝破千億元大關。富邦金控昨代子公司富邦人壽公告擬以公開募集方式發行10年期(含)以上累積次順位公司債，發行總額上限為新台幣400億元整（含台幣及/或等值外幣）之10年期(含)以上累積次順位債，於境內及／或透過富邦人壽百分之百持有的海外子公司（FUBON LIFE SINGAPORE PTE. LTD.）於境外，得依實際狀況需求於董事會通過後並向主管機關申請核准後一年內一次或分次發行完成。

富邦人壽表示，為增加發債彈性，以因應債券市場變化，面額與發行價格、發行利率等，授權董事長或其指定之人依據債券市場變化決定。募得價款將用於充實營運資金、強化財務結構及提升資本適足率。

金管會統計，壽險業自2023年起，發債規模已連三年突破千億元。2023年達1,110億元，2024年衝上1,868億元高峰，2025年截至12月17日止已達1,674.5億元，若加計三商美邦人壽新公告的92.5億元，預計年底前資金可到位，今年發債金額將達1,767億元。

以個別公司來看，富邦人壽今年已於國內三度發債共計590億元，於海外發行次順位債6.5億美元，國內外合計790億元，排在第一；南山人壽今年同樣三度發債，發行金額總計達192億元，而在今年9月其成功定價3.95億美元15.5年期海外次順位資本債券，並於11月定價2.58億美元的次順位資本債券增發交易，加計前次共發行6.53億美元，國內外合計約390.96億元排在第二。

財務 台幣 成功

延伸閱讀

發債規模超越現金增資

為何壽險業發債額 連三年「年年破千億元」？

壽險會計制度調整 異見多

獨／保險局19日召壽險高層開會 匯率會計改制四重點曝光

相關新聞

曾被看衰的亞資中心 金管會一年半後交4.7兆元成績單

金管會主委彭金隆指出，亞洲資產管理中心不是口號，而是台灣金融升級的關鍵工程。過去一年半內，43項法規鬆綁，金融業資產規模...

誠品南西店公共意外責任險會否理賠？保險局這麼說

北捷殺人事件，張文衝進誠品南西店隨機砍殺，到底在誠品南西店內的死傷者能否獲得其所投保的公共意外責任險理賠？保險局副局長蔡...

富邦壽發債要募400億元 壽險業整體金額連三年衝破千億元

為了2026年可順利接軌IFRS17和TW-ICS，國內壽險業發債籌資一波波。今年截至目前壽險業發債金額達1,767億元...

銀樓金價衝上17,600元 臺銀黃金存摺每公克攀4,571元新高

金價再飆新高，臺銀黃金存摺昨（23）日收盤寫下每公克4,571元新高。銀樓黃金牌價來到每錢17,600元新天價，業者指出...

玉山金獲銀級淨零標章

台灣永續能源研究基金會（TAISE）於昨（23）日舉辦淨零標章授證典禮，玉山金控榮獲「淨零標章銀級」認證，為國內金融業唯...

北捷旅客傷亡最高賠500萬

台北市19日發生捷運及商圈隨機攻擊事件，釀多人死傷。金管會昨（23）日說明相關保險理賠機制指出，北捷已投保旅客運送責任保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。