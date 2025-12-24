銀樓金價衝上17,600元 臺銀黃金存摺每公克攀4,571元新高

金價再飆新高，臺銀黃金存摺昨（23）日收盤寫下每公克4,571元新高。銀樓黃金牌價來到每錢17,600元新天價，業者指出，台幣貶值致牌價反映幅度更大，獲利了結的量一次多在五兩重以上，相當於逾80萬元，預估下月中旬將進入民眾購金旺季。

國際金價近兩日突破10月下旬的每英兩4,381美元歷史高點，昨逼近每英兩4,500美元，臺銀黃金存摺牌價開盤後最高衝上每公克新台幣4,579元，最終收盤在4,571元。至於台北市銀樓黃金牌價來到每錢新台幣17,600元，也較前一日上漲280元。

台北市金銀珠寶公會副理事長石文信表示，相較前波10月間金價創高時，因台幣近期貶值而致國內銀樓牌價反映更大，近期買賣重量較10月時仍屬平穩，但獲利了結的重量更大，一次多超過五兩（逾80萬元），買進的則多在二至三兩重。不過，適逢年底已開始有民眾領到獎金後用於購買金飾，每年農曆春節前為購金旺季，估算約1月中旬以後。

央行指出，今年以來國際金價上漲，主要由民間投資人搶買黃金所推動（主要如黃金ETF），今年迄9月底黃金ETF增持619公噸。全球央行同期則增持200公噸。黃金ETF增持的黃金量約為全球央行的三倍。

依昨早國際金價每英兩4,497.55美元計算，央行持有約422至423公噸黃金，換算市值約達610至612億美元，折合新台幣約1.95兆至1.96兆元，顯示黃金在央行資產配置中的戰略價值明顯提升。央行長期持有的黃金儲備，主要作為外匯存底重要組成與金融穩定。