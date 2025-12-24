金融競爭力論壇／資誠亞資辦公室共同執行長陳筱娟：引入資金 升級傳產

資誠亞資辦公室共同執行長陳筱娟昨（23）日指出，台灣有很多隱形冠軍企業，現在面臨傳承問題，希望可以再設境外資金匯回專法，將充沛的資金引入台灣，協助傳產升級及傳承問題。

陳筱娟昨日參加經濟日報主辦的金融競爭力論壇「永續X 創新 亞資中心新機遇」，參與「亞資中心投資進行式」高峰對談時指出，修法需要長一點的時間，可設為長期的目標。在完成修法之前，可以透過一些辦法來鬆綁、提高效率。

陳筱娟指出，台灣隱形冠軍現在面臨的問題包括數位化、AI競爭、下一代無法繼承等問題。如果可以將充沛的資金引入台灣，可以協助解決產業升級及傳承的問題。

陳筱娟表示，台商在中國大陸的資金豐沛，在海外資金也很龐大，如果能加強境外資金匯回專法，有利於引導台商資金回流。例如之前實施境外資金匯回管理運用及課稅條例，就是不錯的方式。專法有助於活化現有的產業，並且可以引導產業更加均衡發展，除AI之外，也可以引導到國防、生技醫療等其他產業。

陳筱娟表示，資誠在2025財富管理報告中指出，未來在資產管理業者的收入中，另類資產會占到一半以上。另類資產與發展資產管理中心、家族辦公室都有很大的關連性。關於家族辦公室落地的議題，資產管理業者不只是管理金融資產，還可以透過私募基金來投資台灣的隱形冠軍。台灣目前的私募基金多採取有限合夥的組織形式，有課稅的問題。

展望未來十年的願景，陳筱娟希望可以有護國群山，而不是只有一個護國神山，需要政策制度鼓勵引導。如果可以引進境外資金回台，投入台灣產業，產生正向循環，讓更多的隱形冠軍可以打國際盃。