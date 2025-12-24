金融競爭力論壇／投信投顧公會理事長尤昭文：另類投資 自製產品

投信投顧公會理事長尤昭文昨（23）日指出，台灣過去三、四十年來財富快速累積，資產管理規模近十年來也快速擴大。希望未來台灣的資本市場可以形成一個既大且深的生態系，並可導引充沛資金到未上市公司，打造更多的護國神山。

尤昭文指出，台灣的ETF市場高速成長，希望未來可以更開放多元並且創新。他表示，台灣過去三、四十年來存款累積以三、四倍的速度成長，資產管理十年來的管理規模也翻了四倍，從5、6兆元增加到20兆元，遠高於國際間的兩倍速度。境內資產管理規模有六、七成在ETF，主要為台股及長天期債。主動式ETF是今年境內資產管理的新成長動能，這也是全球趨勢。

尤昭文表示，在全球資產管理業者中，另類投資的比重已達到20%，但在台灣仍只有0.5%。就國內資產管理業者現在可以承作的兩項業務中，「未具證」（未具證券投資信託基金性質的境外基金）就是另類投資，投資策略五花八門，創新很重要。以南韓的經驗來看，不只是要賣別人的產品，而是自己也要做產品。

境內資產管理業者可以承作的兩項業務中，另一項就是外部資產管理（EAM）。尤昭文指出，在瑞士、新加坡及香港等地的EAM都發展得很好。自己的錢自己管就很辛苦了，不要說要管理別人的錢，但在香港及新加坡有七、八成都是管理別人的錢。在台灣要管理別人的錢，會牽涉到兩個需要解決的議題，一是央行對於資金進出的控管，二則是稅負。

尤昭文希望ETF的市場能持續多元且持續開放，平衡多元資產要有發揮的空間。其次，台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）屬於普惠金融，如果可以提供稅務優惠，可以鼓勵更多人投錢進去。