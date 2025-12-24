金融競爭力論壇／金管會主秘林志吉：TISA 稅賦 爭取優惠

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
金管會主秘林志吉。記者葉信菉／攝影
為打造具台灣特色的亞洲資產管理中心，金管會加速法規鬆綁與政策開放。金管會主秘林志吉昨（23）日表示，金管會正與財政部密切溝通各界高度關注的稅賦誘因議題，盼能爭取如個人投資儲蓄帳戶（TISA）的租稅優惠，並透露目前正研議放寬「未具證券投資信託基金性質之境外基金」的私募人數限制，以利吸引海內外資金回台。

金融競爭力論壇昨日舉行，下午進行高峰對談，主題為「亞資中心投資進行式」，林志吉、投信投顧公會理事長尤昭文、資誠亞資辦公室共同執行長陳筱娟共同與談。

為加速推動亞資中心，市場最期待租稅優惠，林志吉表示，雖然財政部主導稅制政策，但金管會與財政部持續溝通，以TISA為例，第一階段未涉及租稅優惠，目前涉及租稅優惠的第二階段仍待突破，但相關討論持續進行；其次，針對另類投資市場需求，林志吉也透露，現行未具證基金的私募人數上限為99人，目前正研議放寬該限制。

林志吉也提到，金管會自推動亞資中心計畫以來，已完成55項法規修訂中的43項，目前已有43家金融機構進駐高雄資產專區，開辦38項試辦業務；其中九家金融機構提供私人理財服務，資金規模已突破2兆元，TISA平台上線三個月即突破6萬戶開戶。

談及台灣發展亞資中心的競爭力，林志吉認為台灣具備三大優勢，第一，民間資金極其充沛，截至今年10月底，全體銀行存款高達62兆元，保險業可運用資金亦超過32兆元，相較30年前大幅成長；第二，產業基礎堅實，台灣在半導體與ICT產業具全球競爭力有目共睹；第三，中小企業傳承需求強勁，台灣173萬家中小企業正面臨轉型，無論是財富管理或家族辦公室都有需求。

