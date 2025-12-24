北捷旅客傷亡最高賠500萬

台北市19日發生捷運及商圈隨機攻擊事件，釀多人死傷。金管會昨（23）日說明相關保險理賠機制指出，北捷已投保旅客運送責任保險，由產險業者共保承作，每名旅客身體傷亡最高可獲賠500萬元。

保險局副局長蔡火炎說，北捷依規投保「大眾捷運系統旅客運送責任保險」，由多家產險公司以共保方式承作。本案中，每名旅客因事故造成的身體傷亡，最高可獲賠新台幣500萬元；若以單一事故計算，整體最高理賠上限為2.5億元。

除基本傷亡賠償外，該保險也涵蓋慰問金項目，包括每人就診的住院醫療慰問金最高5萬元、每人死亡慰問金最高10萬元，及每一意外事故慰問金最高30萬元，實際理賠金額仍須依保險契約及事故認定結果辦理。

蔡火炎指出，依契約內容，只要旅客在捷運車站或營運範圍內，因第三人故意或過失行為導致死亡、受傷或財物損失，且北捷依法負有賠償責任時，承保的產險公司即會依約進行理賠。

至於涉案的誠品生活南西店，蔡火炎表示，商場已依法投保公共意外責任保險，但必須在誠品（2926）依法應負賠償責任的前提下，相關責任保險才會啟動理賠程序。

此外，若民眾本身另有投保一般傷害保險（意外險），針對此次持刀刺殺等突發事故，理賠應不受影響，可依個人保單條款申請。

金管會強調，相關保險公司已啟動保戶關懷與理賠準備作業，待台北捷運公司提供必要資料後，將加速處理，保險局也會持續關注案件進展，適時提供協助。